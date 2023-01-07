通關｜市民準備即日來回深圳　處理電話合約順便整指甲：好開心

明日（8日）就是香港與內地通關之日，由香港赴內地必須持有出行前48小時內進行的核酸檢測陰性證明，今日（7日）下午到黃大仙檢測站的市民，輪候人數不多，不乏為通關到內地而進行檢測的人士，準備下周初啟程。

由於港府承認48小時內有效的核酸結果，即日來回內地將回復成為港人旅遊模式，有市民為處理內地電話卡合約，再順道娛樂「整指甲同食嘢」，她指預約系統很麻煩，處理了很久才完成，仍然很開心。亦有內地留學生返鄉探親，對於可以解思親之情感到興奮。



+ 2

記者今日（7日）下午3時許到黃大仙睦鄰街檢測站，可見有8至10人在站內登記，數個登記櫃位都不太多人排隊，而付費檢測的登記櫃位人數，比免費檢測的人數為多，意味大多數來檢測的市民需要檢測報告。

檢測站付費拿報告市民較多

輪候的市民都因為內地通關，特意預約做檢測準備前往國內。其中劉小姐表示，計劃在下周一（9日）到深圳整理月費電話的合約問題，順道去娛樂，「整指甲同食嘢」，故今天來做檢測。她指，3年沒有到內地，知道可以去內地感到很開心，但在預約經福田口岸過關配額時，登上預約系統很麻煩，「撳咗好耐都唔識，要揾人幫我整先整到。」

劉小姐打算即日來往深圳整指甲和吃東西。（黃浩謙攝）

內地留學生及工作人士 終可回鄉探親

亦有內地留學生特意回鄉。牛小姐是嶺南大學研究生，來港四個月後總算可回內地探親，準備經深圳轉機到河南，「心情好興奮，可以探望爸媽」。她指預約做檢測的過程很方便，檢測過程都很快。

2017年從內地來港工作的李先生，將近三年沒回國內，將在下周二起行，終於可以見到家人，「心情好激動！」他認為，預約返內地配額系統的程序很方便。

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼

