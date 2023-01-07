通關｜約6600人預約1.8深圳南下來港配額　福田口岸最多近3800人

香港與內地明日（1月8日）首階段通關，供內地旅客預約南下來港的「深圳市陸路口岸赴港預約系統」可預約深圳灣、福田（落馬洲支線）等四個口岸配額。系統由昨早（6日）開放至今（7日）傍晚6時半，明日起的通關首六天、即至1月13日仍有大量配額，明日通關首日6,574人已預約，仍有逾8成7、即4.4萬多個來港配額可預約。配額最多的福田口岸暫有近3,800人預約，深圳灣口岸則有逾2,400人預約。



▼1.8 中港首階段免檢疫通關 直擊東鐵線落馬洲站開關前環境▼



現提供預約日期至1.13

「深圳市陸路口岸赴港預約系統」昨早9時開始運作，供內地居民預約經福田、深圳灣、文錦渡以及港珠澳大橋四個出入境口岸赴港，每日合共設有5.1萬個名額，其中福田口岸最多，共3.5萬個，其次是深圳灣、文錦渡以及港珠澳大橋，分別有1萬個、5000及1000個配額，系統今日提供各口岸預約至下周五（13日）。

每個帳號最多可加4位同行人士

內地居民可透過微信及網頁進入系統註冊，並填報身分證等個人資料，以及選擇指定的通關口岸和日期。預約成功後將獲發「預約確認單」，並附有二維碼。每個帳戶最多可添加4名同行人士，但必須結伴過關。

內地傳媒下午引述深圳市口岸辦人員表示，明日有超過1,600人預約從福田口岸通關，預計高峰期可能在上午8時至10時及下午2時出現。到今傍晚6時半左右，四個出入境口岸仍有大量餘額，以明日通關首日計，名額最多的福田口岸，有近3,776人已預約，預約比率約一成；深圳灣口岸則有2,422人登記，而文錦渡以及港珠澳大橋則各有290人及86人預約。

▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



+ 6

當局提醒，由內地前往香港人士，需事先完成網上預約，亦要帶備有效證件，及持有48小時核酸陰性檢測證明，以及提前通過微信小程式「海關旅客指尖服務」進行健康申報，方可入境。值得注意的是，香港居民從內地返港，則毋須經相關系統預約。

▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



+ 7

▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼

