通關｜南下人流不似預期　上水藥房街淡靜　內地旅客：少咗好多人

本港首日與內地通關，上水「藥房街」今早（8日）人流不似預期，未見內地自由行回歸。有藥房表示「唔知點解一個大陸客都無」，也有藥房及藥妝店稱難預計通關後的內地旅客量，暫時維持觀望態度。



據內地預約系統，通關首日約6600人來港，居於深圳的謝女士是其中一位，她三年未曾來港探親，今次再踏足香港感到開心，但也大嘆「藥房街」人流較過去銳減，相信隨著通關，會有更多內地旅客來香港觀光購物。



至於港鐵落馬洲站今天人頭湧湧，離境大堂內大排長龍，反觀入境大堂樓層則相對冷清，僅得零星內地旅客及港人抵港，有南下旅客拖篋過關，亦有人以手推車仔運載多個紙皮箱。



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今早約10時，上水鐵路站人流不多，但有不少人攜行李箱、手推車入閘乘車，也有港人選擇文錦渡口岸，在上水轉乘接駁巴。惟未遇見內地自由行旅客。

藥房店員感失望：一個大陸客都無

在上水「藥房街」，即新發街、新祥街一帶，也未算人頭湧湧。藥房店員李先生表示，原本對通關有期望，現時大感失望，「唔知點解一個大陸客都無。」

他續指，擔心疫情封關三年後，內地人已習慣不來香港購物，加上現時內地人來港要預約，這些手續及程序或許也令他們減低來港意欲。

另一間藥房的店員則稱，今早未見客人增加，坦言難以預計通關後的生意變化。在新榮街的一間藥妝店，店員陳小姐也表示，現時是通關初期，估計預約制度及限額會影響內地旅客人數，對通關對生意幫助抱觀望態度。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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居於深圳的謝女士表示，經歷疫情後三年再度來港非常高興，對新康街人流銳減感意外。（江麗盈攝）

據內地預約系統昨晚的紀錄，通關首日約6600人來港，尚有不少餘額。

居於深圳的謝女士是當中一員，在通關首日來港，她表示，經歷疫情後三年再度來港非常高興，因翌日仍要回內地上班，只好即日來回探親。

謝女士提到，以往來新康街一帶的「藥房街」，總是與旁人肩碰肩，今日重遊卻發現「人少咗好多。」但她認為，現時是通關初期，相信內地人只是未及回歸，未來會逐步增加，她未來也考慮再來香港遊覽數日，看看香港近幾年的變化。她續表示，相信香港產品的品質較好，會視乎內地親友需要購買一些日用品。

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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連接福田口岸的港鐵落馬洲站今天人頭湧湧，但僅限於離境大堂內大排長龍，不少市民等待辦理手續，反觀入境大堂樓層則相對冷清，僅得零星內地旅客及港人抵港。有深圳居民指整個過關程序快捷暢順，現場所見，有南下旅客拖篋過關，亦有人以手推車仔運載多個紙皮箱。