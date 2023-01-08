通關直擊｜深圳女即日往返探親　廣州升學港生：終嚐東鐵綫過海

闊別三年，本港今（8日）與內地實施首階段免檢疫通關，有深圳居民急不及待來港，與一年未見的父母團聚見面，「心情很激動，見面後肯定要來個擁抱」，相信稍後會經常往返探親；有在廣州讀書的香港高中生，久別本港三年，最難忘香港獨有的汽水，亦笑言來港後可第一時間體驗經東鐵綫過海。



香港今日起與內地恢復首階段免檢疫通關，不少旅客及港人經福田口岸抵港，但目測遠不及出境人數。深圳居民朴小姐趁通關首天探望逾年未見的居港父母。

以往來港探親即日來回再隔離一周

她表示，一年前曾訪港與父母見面，但由於需要上班，遂只能即日往返，「然後隔離一周。」

她直言，中港能夠免檢疫通關心情激動，「因為很久沒見家人，見面後肯定要來個擁抱」，抵港後將會直奔長沙灣與家人吃午飯，由於翌日需上班，簡單購買衣服及化妝品後，晚上便會返回深圳，稍後也會經常訪港。朴小姐表示，今早過關順暢，亦不用排隊，「（預約）名額也很好搶，今天才搶的。」

她說不擔心本港疫情，「肯定內地比較嚴重一點，因為香港已經好幾波了。」朴小姐又稱，內地家中已備充足藥物，今次行程將毋須購藥。

深圳居民朴小姐，趁通關首天探望逾年未見的居港父母。她說不擔心本港疫情，「肯定內地比較嚴重一點，因為香港已經好幾波了。」（夏家朗攝）

港生：特別想念香港的忌廉味汽水

在廣州讀書、16歲的香港居民金同學，與母親趁放寒假之際，循福田口岸回港逗留兩至三天。他表示，受限於內地檢疫安排，已有三年未回來香港，「非常想念，心情還非常激動，通關後能回來非常高興。」

金同學指，回港第一時間是乘搭東鐵綫，「能過海到金鐘很開心」，然後將與媽媽前往尖沙咀逛街，「去搭天星小輪，畢竟很久沒來。」他又說，特別想念香港的忌廉味汽水，「內地是沒有的，只有香港可以飲。」

金同學說久別香港三年，心情激動，來港後終可體驗經東鐵綫過海，亦會重遊尖沙咀及乘搭天星小輪。（夏家朗攝）

首階段免檢疫通關率先開放七個口岸，從內地經陸路口岸入境本港人士，須在網上系統成功預約，並持48小時內有效的核酸檢測陰性結果，以及提前通過微信小程式「海關旅客指尖服務」進行健康申報，方可入境，香港居民則不受此限。供內地旅客預約南下的「深圳市陸路口岸赴港預約系統」前日開通，每日共開放涉及深圳灣、福田（落馬洲支線）、文錦渡以及港珠澳大橋四個口岸共5.1萬個名額。

▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼

