通關直擊｜中港碼頭排長龍　內地男心急返京見妻：我整晚睡不着

中港今日（8日）恢復免檢疫通關，港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸的航班亦於今日復航，中港碼頭今早大排長龍，不少人買船票經香港到深圳機場碼頭，轉乘飛機到內地各城市。有從北京來港公幹的內地人指，去年6月已經與妻子分離，急不及待趕回老家見太太，笑言昨日「一個晚上都睡不着」。



珠江船務企業公布，由昨日至目前為止，約有一百多人購票，當中以北上旅客居多，正爭取開通廣州南沙、中山、虎門等航線。



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首班由香港中港城碼頭開往深圳機場碼頭於早上8:20啟航。內地人黃先生來港公幹兩年，今早打算從中港城碼頭乘船到深圳機場，再轉機去北京與妻子團聚。他指自去年6便與妻子分隔兩地，是日通關，他表示昨夜心情很激動，「一個晚上都睡不着」。

黃先生指自去年6月便與妻子分隔兩地，是日通關，他表示昨夜心情很激動。（洪芷菁攝）

不少人乘船往深圳 轉飛機到各城市探親

余小姐與丈夫今日由加拿大轉機到香港，打算乘船到深圳機場搭飛機回北京。她指從疫情這三、四年間從沒回過家，回家看看多年不見的親人。

從事貿易的朱先生，為香港本地人，他今早乘船到深圳機場，再轉搭飛機去浙江出差。他指上一次去內地已是疫情之前的事。此行計畫出差约三至四日。

余小姐與丈夫今日打算乘船到深圳機場搭飛機回北京，與家人團聚。（洪芷菁攝）

珠江船務爭取開通廣州南沙、中山、虎門等航線

珠江船務企業(股份)有限公司董事局主席兼執行董事劉廣輝估計，由昨日至目前為止，約有一百多人購票，以北上旅客居多。其中，「中國客運碼頭往返深圳機場」航線是一條嶄新航線，只需1個小時航程就可到達深圳機場碼頭。

劉廣輝又指，復航初期，計劃每日提供港澳碼頭往返深圳蛇口兩進兩出 4 個航班、中國客運碼頭往返深圳機場碼頭三進三出6個航班。他透露，現時正與內地有關部門爭取儘快恢復香港與其他城市往返航線，預料計畫首期將開通廣州南沙、中山、虎門等航線。