尚至醫療1.9起可供非本港居民打復必泰二價疫苗　一針港幣1,880元

復星醫藥上周公布，開始為香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗。今日（8日）本港尚至醫療公布，明日（9日）起將在西環及尖沙咀接種點提供自費接種服務予合資格的非本港居民，一針為港幣1,880元。



尚至醫療公布，明日（9日）起將在西環及尖沙咀接種點提供自費接種服務予合資格的非本港居民。（尚至醫療提供）

尚至醫療今日表示，除了提供復必泰原始株及二價疫苗予港人接種外，於明日起將提供自費接種服務予合資格的非本港居民。尚至醫療又指，於較早前已開通微信優先登記服務，報名情況踴躍，已登記人士將獲優先安排預約服務。

尚至醫療現提供5個新冠疫苗接種點，備有復必泰及科興疫苗接種服務，其中西環尚至疫苗接種中心及尖沙咀尚至醫療中心，將提供自費復必泰二價疫苗接種服務予12歲或以上的非本港居民及非合資格人士。

尚至醫療提醒，必泰二價疫苗是新冠疫苗的加強劑，只適用於12歲或以上並完成接種最少兩劑新冠疫苗的人士；曾確診新冠人士，須於最後一次核酸或快速抗原檢測後3至6個月後才能接種。

此外，根據尚至醫療官方網站顯示，目前僅1月13日、16日及17日已可供預約，一針二價疫苗價錢為1,880元，打針人士在接種當日需帶同往來港澳通行證或護照接種紀錄。

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼

