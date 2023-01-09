通關｜何栢良料農曆新年後爆新一波疫情　籲打三針市民接種加強劑

中港周日（8日）首階段免檢疫通關，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（9日）表示，現時過關以北上人流為主，在內地受感染的港人或會增多，當農曆新年集中回港，有機會出現新一波疫情，因此鼓勵已接種三針疫苗超過半年的市民補打加強劑。



▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，相信中港通關後，對本地重症及死亡個案影響不大，但估計農曆新年後疫情可能得緊張，因北上探親港人跨境活動多，邊境人流密集，感染人數相對增多，亦會短期內集中回港。他指不少市民接種第三針已超過半年，有需要鼓勵他們接種加強劑，尤其是60歲或以上長者。

何栢良（資料圖片）

本港正逐步復常，何栢良認為香港放寬步伐較澳門形勢落後一大截，因澳門已沒有強制措施，出入境亦沒要求抗原或核酸測試，也沒有口罩令，可算是完全復常。他又指，現時中港過境需要有48小時核酸陰性結果，認為是通關「障礙」，對於是否能防控有「問號」。

何栢良又指出，港府要有前膽性，宣布新冠已成風土病，可取消法例呈報要求，屆時599章相關緊急法例亦可取消。不過，他建議在過渡期，容許快測陽性市民毋須醫生紙獲3至4日病假，避免確診者湧往求診，當病徵轉輕後便可上班。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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▼1月8日 北上香港旅客抵深圳福田口岸外▼



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▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

