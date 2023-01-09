通關｜跨境學童料農曆年後回校　校長指難以每日檢測　冀羅湖開關

中港終於迎來免檢疫通關，跨境學童亦料可於新春後每日到港上課。北區中學校長會主席方奕亮今早（9日）於港台節目表示，有初中生於過去三年都未曾回校，將會為他們提供輔導，更有部份學生連校服都未有，家長會先到港處理。他又指，按現時要求，過關需出示48小時內有效的核酸檢測，學生需頻密自費檢測，希望可用快速檢測代替。另外，羅湖口岸仍未開放，令學生上課不便，需要「繞個大圈去福田個邊」。



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政務司司長陳國基日前表示，計劃農曆年後，恢復跨境學童回港上實體課，並認為如要求學童每日做核酸檢測，情況並不理想。方奕亮今早於港台節目《千禧年代》表示，跨境學生都是即日來回中港，如要每次出示48小時有效的核酸檢測，將有一定困難，即幾乎每日自費接受檢測，過於頻密，希望可以快速檢測代替；又或設固定關口，讓跨境學童使用，並改為每周一檢。

疫情三年，跨境學童無法到港上課。（資料圖片）

除了檢測問題，方奕亮指，不少學童過往主要使用羅湖口岸，但至今仍然重開無期，學生上課需「繞個大圈去福田個邊」，再經落馬洲上課，隨時花多二十、三十分鐘，希望盡快重開羅湖。他又稱，假如學生屆時遲到，會酌情處理，暫時難以估計過關情況。

被問到現時有多少名跨境學童，方指單計其校已有約200人，過往三年一直只能網上上課，部份初中生三年來未曾到港，「有啲學生校服都無」，家長會提早到港處理，校方亦會提供輔導。他又指，跨境學童大部份都已接種兩針疫苗，未擔心擴大傳播風險。

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