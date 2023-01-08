通關直擊｜深圳福田回港須持有兩項證明　一文看清過關四部曲

疫情下封關近三年，中港兩地今（8日）恢復通關，相信部份港人或會考慮「朝上晚落」北上行一轉，到深圳探望親友或吃喝玩樂。回港前亦需準備48小時內有效核酸檢測陰性證明，以及健康申報二維碼，否則將無法順利回港。下文將詳盡介紹所有步驟。



步驟一：WeChat掃瞄二維碼填寫健康申報

通關首日晚上，福田口岸回港的人流並不多。在出境大堂外的街道，當局已放置多張告示牌，提醒旅客在離境前填寫健康申報。港人須透過WeChat掃瞄二維碼，進入「海關旅客指尖服務」頁面，再輸入資料完成申報，因此最好預先下載WeChat程式及確保手機可上網。

福田口岸外街上已有多名長者，受困於第一步「卡關」。有口岸職員建議他們以不懂使用手機為由，先進入口岸再作解決。

步驟二：截圖儲存健康申報二維碼

該健康申報與入境內地時填寫的表格相同，包括姓名、性別、出生日期、國籍、職業、證件號碼、手機號碼、居住地址、健康狀況、核酸檢測結果。不同之處在於，其中一個選項由「入境」變為「出境」。

完成資料輸入後，系統便會生成二維碼。但由於邊境的訊號不穩定，建議先截圖儲存，以便其後回港的流程。

步驟三：出示核酸檢測陰性證明進入口岸大樓

其後港人便可出示紙本或電子版核酸檢測陰性證明，口岸職員檢查後便會放行，其後將再有職員檢查回鄉證，兩個關卡均通過後，便可正式進入福田口岸大樓。

+ 2

步驟四：掃瞄健康申報二維碼並持回鄉證過關

乘坐扶手電梯後，再有關卡檢查健康申報所得的二維碼。經過職員檢查並放行後，便可到前方的自助機掃瞄二維碼，再進入離境大堂檢查回鄉證。

其後穿越橫跨深圳河的行人天橋，則返回香港入境大堂，在檢查香港身份證後，即抵達落馬洲站，可選擇乘坐東鐵線回家。