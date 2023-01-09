易通行｜二月推出僅三成車主已申領「車輛貼」　未依時繳費可罰款

原訂去年底推出的「易通行」（又稱不停車繳費服務），延至下月才於青沙管制區推出。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡今早（9日）於港台節目表示，有26萬名車主已登記申領用作繳付隧道費的「車輛貼」。他續指，新措施實施後，便會取代有關隧道的人手收費亭，及快易通行車道，如車輛駛經時未有任何繳費貼，易通行系統的車牌識別技術會偵測到車輛，車主之後會收到訊息，提醒補交隧道費，如14個工作天內仍未補交，會被加徵附加費。

翻查資料，截至2022年11月，全港有近81萬輛領牌車輛，即只有約三成車主已登記領取車輛貼。問到是否推行過急，何表示已準備就緒，進入最後階段。



「易通行」系統運作



易通行主要由易通行收費系統，以及繳費貼兩部份組成。系統透過無線射頻識別技術（RFID）配合自動車牌識別技術，當車輛經過隧道的收費點時，收費設備會自動偵測經過的車輛，並透過繳費貼及車輛登記號碼，收取隧道費。

繳費貼分兩種，一款是「車輛貼」，車主需註冊戶口，並綁定付費方式，例如戶口或信用卡等。另一款為「車種貼」，車主需按車種自行購買，並需定期為車種貼增值，確保有足夠餘額繳費隧道費。

何均衡表示，易通行將在2月於青沙管制區實行，之後料3月在城門隧道及獅子山隧道推出，目標今年內擴展至全部政府隧道。他表示，雖然之前受疫情延誤進度，但現時已追趕，相信可達到年底擴至全部政府隧道的目標。

根據運輸署資料，截至2022年11月，全港有近81萬領牌車輛，按署方安排，每輛領牌車輛的車主，可領取一張免費的車輛貼。何均衡表示，現時有26萬名車主已登記申領，換言之即只有約32.1%車主已登記。

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問到是否推行過急，何表示已準備就緒，進入最後階段，有信心可推行。他又指，如車輛未貼上繳費貼駛過相關隧道時，系統的自動車牌識別技術都會偵測該車，之後會以電子方式，向車主發出繳費通知，要求14天內盡快補交隧道費，假如未能於限期內補交，將被加徵附加費。