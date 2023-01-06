易通行│下月青沙隧道先行3月到城隧獅隧　年底全面取代人手繳費

「易通行」（不停車繳費服務）延遲至今年首季在三條隧道試行，運輸署今日（6日）公布，青沙隧道將於下月率先實施「易通行」，今年3月內則在城門隧道及獅子山隧道推行，其他政府收費隧道會陸續於今年內實施，全面取代人手及自動收費亭。



運輸署會為每部已領牌車輛免費提供首張「車輛貼」，呼籲車主透過「易通行」網頁或流動應用程式登記申請，「易通行」網頁已上載資訊，運輸署委聘的隧道費服務商亦已開設客戶服務熱線解答市民查詢。



運輸署講解「易通行」不停車收費安排。（陳葆琳攝）

政府早前公布，預計於2023年年底前所有政府收費隧道實施，屆時駕駛人士可以使用「車輛貼」遙距繳付隧道費，無須再在收費亭停車或排隊付款。運輸署今日（6日）公布實施詳情，青沙管制區將於今年2月率先實施「易通行」，具體日期適時公布。

「易通行」透過無線射頻識別技術(RFID)，配合自動車牌識別技術，讓車輛無須在收費亭停車便可繳付費用。系統的現場設備可讀取貼於車輛擋風玻璃的繳費貼或擷取車輛的車牌影像，並自動辨識車輛登記號碼，藉此偵測到有關車輛使用收費隧道。系統會在已預設的繳費戶口中扣除隧道費，並會通知使用者。

如登記車主早前在遞交與車輛相關的牌照申請時已預先登記申請車輛貼，運輸署會陸續以郵遞方式向車主發出車輛貼。未有預先登記申請的人士，亦可透過「易通行」網頁 hketoll.gov.hk 或流動應用程式遞交申請。除車輛貼外，為照顧個別駕駛人士的需要，運輸署亦有提供只能分辨車輛種類的車種貼，而駕駛人士需到指定地點自費購買。

「易通行」（不停車繳費服務）延遲於今年首季在三條隧道試行。（資料圖片）

「易通行」網頁已上載資訊介紹如何申請和安裝車輛貼、如何開立「易通行」賬戶及連結自動付款方式，讓駕駛人士了解和熟習以「易通行」遙距繳付隧道費。運輸署委聘的隧道費服務商已開設客戶服務熱線38537333，解答市民查詢，服務時間為每日上午9時至晚上9時。全港共8個客戶服務中心及服務點，亦會由1月7日起開始運作。

運輸署於1月9日至20日舉行「運輸業界試用計劃」，邀請部分運輸業界持份者試用「易通行」，收集使用者對整個申請流程、用戶介面等的意見，以進一步微調和優化系統，務求更切合駕駛人士的需要。