智能停車場｜大埔白石角科城路52個車位明天起運作　月租$4080起

為解決車位不足問題，政府推動智能停車場，繼去年在荃灣海盛路開啟第一步後，位於大埔白石角科城路的自動泊車系統停車場，將於明日（31日）起開始營運，是全港第二個在政府短期租約智能停車場，採用了四組拼圖型自動泊車系統，佔地約84平方米，一共提供 52 個自動泊車車位，月租為4,080元起。



大埔白石角科城路的自動泊車系統停車場明日（31日）起開始營運，採用了四組拼圖型自動泊車系統，佔地約84平方米，一共分為四個組件，每個組件有三層，每層有五行，扣除第一及第二行要預留空間讓上層車輛降落後，每組組件最多可泊13架車，停泊車輛車長不可超過5米、寬及高不可超過2米。



該停車場不設時租，月租由停車場決定價錢，暫定底層為4,380元，其他為4,080元。

取車時間全程約2分鐘

市民要泊車或取車時，先到組件中的讀卡器泊卡，組件中第一或第二層的載車板便會移出空位，讓上層的車可以降落到地面，當載車板停定後，閘門便會打開讓車主取車，當組件偵測到汽車被駛走後，便會將載車板移至原位，整個取車過程由拍卡至將車駛走大約需時兩分鐘。

運輸署首席項目統籌（泊車）鄧錦輝提醒，車主泊車後記等要將車內物品取走，因為基於安全考慮載車板移動時是不能中途停止，所以如車主有物品遺留在車中，便要將取車及泊車的步驟都重覆一次才可將物品取回。另外泊車時亦要以倒車的方式駛入智能停車場，以避免駛出時做成意外。

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荃灣首個停車場使用率100%

白石角的智能停車場是全港第二個落成的自動泊車系統，而第一個荃灣海盛路的自動泊車系統於去年投入運作，鄧錦輝指海盛路系統同樣以月租方式投入服務，更有輪候名單，即使用率是100%。

第三個地點位於深水埗

而深水埗通州街與欽州街西交界的短期租約用地將是第三個自動泊車系統項目，招標工作己完成，預計可於2024年年初開始營運。運輸署會在「深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場」工務工程項目，將安裝圓簡型自動泊車糸統，以提供更多公眾泊車位。