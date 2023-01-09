童軍總會辦百人宴涉違限聚令案　控辯雙方達成認罪協商　明天處理

香港童軍總會前年4月為一名前高層舉行退休百人晚宴，被傳媒踢爆涉違反限聚令。香港童軍總會、涉案酒家等被票控，案中3名童軍總會前高層早前獲撤控，其餘4名被指違反限營業令的被告則否認控罪。案件原定今（9日）在九龍城法院開審，控方表示已與辯方達成認罪協商，料部份被告可以簽保令方式處理，相信本案將毋須審訊。裁判官梁雅忻將案件押後至明天（10日）再訊，以待控辯雙方商討相關案情。



4名被告：香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東及鍾廷謙。他們被控違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)。童軍總會及酒家另被控違反合格證明書的條件；酒家則再被控明知而容許受禁羣組聚集。所有控罪的涉案時間均為2021年4月10日，地點則是佐敦柯士甸道童軍中心「粵品滙」。

童軍總會前高層余煥懷早前獲撤控。(資料圖片)

總會３名高層早前已獲控

同案另涉3人：梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau。余和梁分別為童軍會九龍地域前副地域總監（常務）及九龍地域副地域總監（公共關係與行政），控方去年7月撤回針對他們的控罪，即第599G章「組織受禁群組聚集」。

梁因負責統籌晚宴，需以自簽1500元，守行為15個月方式處理。

案件編號：KCS30502-30508/2021