夫涉4強姦1雞姦妻　辯方指X性交時享受投入並感歡愉　X一概否認

地盤管工涉一夜內4度強姦和1次雞姦分居妻案，今（9日）在高等法院續審，事主X繼續作供。對於X上周供稱，於案發前約數星期，已遭管工強姦一次，辯方今盤問則指，該次管工未有強姦X，她是自願和被告性交，期間表現歡愉、享受和投入。X更在事前向管工傳送自己穿內衣褲、絲襪和高踭鞋的照片，X否認說法。



現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30分，事主X案發時39歲。

43歲被告指事主X曾向他傳上內衣褲及絲襪的照片。（資料圖片）

知被告曾離婚並有兩女

X今繼續透過視像系統作供，指於2014年認識被告時，已知悉對方曾離婚，和前妻育有兩名女兒。她同意辯方所指，兩人婚後曾因不同問題爭吵，但事後都會「床頭打交床尾和」。

認常因錢與被告口角

辯方指，任地盤管工多年的被告，在2019年經營體育用品公司，但生意並不成功，因此向財務公司借款20萬元。被告為清還欠債，減少支付予X的家用。X稱不知道被告向財務公司借了多少錢，但同意被告減少支付家用，每月約「一千幾百」。辯方指，X因經濟問題，開始不喜歡被告，X否認，但同意常為金錢問題和被告口角。

辯方指X曾向被告傳內衣補絲襪照

對於X早前指，在本案發生前，即2019年8月23日凌晨，被告曾到X的住所，X在不情願下和被告性交。辯方指X於22號晚透過訊息聯絡被告，著被告到她的單位，並傳送自己穿內衣褲、絲襪和高踭鞋的照片，又指X當日是自願和被告性交，期間她更表現歡愉享受和投入，X一概否認。

指X曾要求多給家用

辯方續指，兩人在該次性交後聊天，期間談到家用。X要求被告多給家用，被告回應需還債，加上要負擔兩女兒的生活費，未能給予更多家用。X聽罷不悅，著被告搬走存放她家中的貨物。X否認，但同意被告離開其單位時，帶同存貨離開。

X強調一啲都唔歡愉

此外，X早前供稱案發日被第一次強姦後，X有為被告酙紅酒，圖讓對方醉倒，並欲趁機逃走。辯方今盤問指，被告並不易醉，X亦知悉此事，為何仍要這樣做。X解釋當時為想逃走欲作一試，又透露她當時亦有飲酒。辯方直指，當時的氣氛歡愉，X否認並強調：「我一啲都唔歡愉。」

X指被告曾用爽膚水等塞其私處

X在控方覆問時補充，被告在第一次強姦X前，要她穿上黑色絲襪和高踭鞋。此外，被告在其後性侵她時，亦使用夾膚水和保濕噴霧，塞進她的私處。

案件明續。

案件編號：HCCC284/2020