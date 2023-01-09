通關｜深圳地鐵接受AlipayHK支付寶乘車碼　指定商戶可作港幣支付

香港與內地昨日（8日）開始實施首階段通關。AlipayHK支付寶早前已透過由螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案，覆蓋內地所有城市線下門店、澳門近九成門店及多種交通工具，香港市民更可於內地可用AlipayHK乘搭深圳地鐵。



揀選「跨境乘車碼」再選「深圳」即可用

AlipayHK可於內地支付車資，用戶只需要於AlipayHK的應用中心點擊「更多」，在「交通服務」中揀選「跨境乘車碼」，再選擇「深圳」，按照指示完成開通。日後入閘及出閘時在深圳地鐵閘機，對準掃描器掃描相應「乘車碼」後即可過閘，並以港幣完成支付車資。

至於其他交通工具，例如廣州、中山和佛山公共巴士，用戶只需在「跨境乘車碼」中，揀選相應目的地並完成開通方可使用。用戶可隨時於「乘車碼」內查詢相關交易紀錄。

另外，在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，而在澳門則見到「Alipay+」標識，打開AlipayHK「付款碼」或掃描商戶的「收款碼」即可完成支付，與在香港付款操作一樣，而當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣。內地所有城市門店、跨境直通巴士、滴滴出行、深圳地鐵、廣州、中山和佛山公共巴士等；以及澳門九成商戶、噴射飛航和電召的士，使用AlipayHK以港幣支付。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「交通互聯互通實現大灣區『一小時生活圈』的必不可少的一環，非常高興在內地開關重要時刻，繼接入廣州、中山和佛山公共巴士後，打通深圳地鐵，讓AlipayHK用戶不論在香港或在內地，都能用一個App乘搭兩地交通工具，為港人的大灣區出行提供更多便利。

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