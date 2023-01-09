通關｜尖沙咀自由行旅客稀少　深圳豪客闊別三年　料花10萬購物

香港與內地在周日（8日）首階段免檢疫通關，尖沙咀廣東道今（9日）人流依然不及疫前的水平，部份奢侈品牌名店外僅得寥寥數人排隊，主要都是港人。不過仍有深圳居民在昨日率先來港，並期待到近期開幕的故宮博物館參觀，估計在港購物花費約八至十萬元。



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深圳旅客：國內經濟這麼好 還是有結餘Shopping

通關翌日中午，自由行旅客常到的尖沙咀廣東道，人流明顯未恢復疫前的水平。Dior或Chanel等名店外僅得寥寥數人排隊，大部份都是香港人。有店員表示，情況並不尋常，認為開關後並未恢復往日顧客量。

深圳居民王先生表示，已有三年沒再到香港旅遊，因此開關後便立即來港購物。由於昨日才抵達，他打算在飯後購買年貨及衣物等，估計共花費八至十萬元。「現在國內經濟這麼好，還是有結餘Shopping。」

他透露，將在港逗留至最長的七日期限，有時間或會到迪士尼樂園及海洋公園，並期待參觀近年新開幕的故宮博物館。

他並認為尖沙咀的人流，已相比昨日增加不少，期望防疫政策可繼續放寬，以促進經濟。「說白的老百姓都要吃飯，讓生意棒起來，才是最重要的目的。」

在港工作內地人大讚通關方便回家

來港工作已有半年的魏先生，則大讚兩地恢復通關，「挺好呀挺方便， 一通關最起碼回家方便。」但由於工作尚未結束，所以農曆新年不會回家，至於未來會否再來港，則須再作考慮。

旅議會總幹事楊淑芬表示，尖沙咀及旺角的內地旅客不多，為預期之內。她解釋，由於恢復通關安排突然，同時臨近內地人重視農曆新年，已計劃行程回鄉探親或其他節目，估計下個月地內地旅客的數量才會逐步恢復。