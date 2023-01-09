通關直擊｜福田高鐵站人流少　港人用1小時到內地搭高鐵回鄉

香港與內地昨（8日）起恢復通關，香港高鐵站最遲本月15日才恢復營運，本港市民如想乘搭高鐵往各大城市，就要到深圳乘搭高鐵。記者今日（9日）前往福田口岸高鐵站觀察，站內人流稀少，店舖不是丟空，就是關門，只有一間連鎖咖啡店營業。



有港人稱，從香港過去福田口岸高鐵站時間花了1小時，過程方便。亦有心急回鄉探親的港人指，福田口岸高鐵站提供的高鐵班次較少，由於未能趕得及預訂由深圳北高鐵站出發的車票，才逼不得已轉至福田口岸高鐵站出發。



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福田高鐵站人流稀少，不見往日繁華，站內多「吉舖」，售票處只開放兩個櫃位提供服務，僅數人排隊買票。

從法國經香港前往廣西探親的黃小姐，買不到從深圳北高鐵站出發的車票。她家中有事，急於回鄉，四日前已從網上預約，惟車票早已售罄，故轉至福田口岸乘搭高鐵。她說，深圳北高鐵站班次選擇較多，而福田今日往廣西只有一班高鐵，如果香港可以盡快開高鐵就更方便了。

被問及會否擔心內地疫情，黃小姐說：「如果你真係返嚟嘅話，擔心都冇用啦，如果你係擔心嘅話，係就唔好返去啦。如果冇咩事嘅話，你就唔會返去啦。如果你返去嘅話，你就算係擔心都冇用。」

另一名從香港過來的王先生亦準備乘搭高鐵回鄉探親，向在廣西與家人共渡新春後，初五（26日）回港開工。他說，從香港過來福田口岸高鐵站，時間花了需1小時，過程方便，又表示對疫情不擔心，「個個都係咁㗎啦。」

胡先生亦是前往廣西探望相親，已一年半未見家人的他，計劃留廣西過年，3月才回港，因為不了解首日通關情況會如何，故選擇第二天過關到內地。他說，過去一直經羅湖口岸來往兩地，由於羅湖口岸依然未開通，所以才選擇落馬洲福田口岸乘搭高鐵。