港大復辦ARTathon嘉年華　500位基層中學生獲邀參加

新冠病毒確診個案回落，社會逐步復常，經過三年疫情後，香港大學今日(14日)於西九藝術公園復辦首個大型戶外活動——港大111周年ARTathon藝術嘉年華，讓港大師生、校友與家人朋友重聚。現場擺設多個港大校慶主題的藝術裝置及攤位，並提供畢業學袍供港大校友補拍畢業照。



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會場中最矚目為一座高8米、由書籍搭建而成的港大本部大樓場景，寓意知識世代傳承。校長張翔引領參加者帶同書籍捐贈，將轉贈本地多間非牟利機構。場内亦放置多個以港大111周年為主題的巨型藝術及氣球裝置，以及由藝術家及藝術愛好者主理的攤位，包括各種繪畫、手作、面部彩繪等工作坊。

過去幾年因校園實施疫情防控措施，近屆畢業生或未能體驗實體畢業典禮。校方特別藉是次活動，為校友預備畢業學袍，並讓他們免費借用，即場補拍畢業照。

港大安排了逾500位來自基層家庭的中學生，參與嘉年華，並免費參觀香港故宮文化博物館。

港大校長張翔引領參加者帶同書籍捐贈，收集得的書籍將轉贈本地多間非牟利機構。（港大提供圖片)

校長張翔教授早前捐出一半年薪，用以支持大學發展及擴闊學生視野，兩位從而受惠的學生代表今日向校長致送紀念品，表達謝意。

其中修讀語言和聽力科學本科課程三年級學生Isabella Liu，曾到緬甸當義工教學，並休學一年出任國際青年領袖組織AIESEC總監，她非常珍惜這些寶貴的經歷，並深信透過教育及善用自己言語及聽覺治療方面的專業知識，未來可以幫助更多基層兒童，延續港大的關愛精神。