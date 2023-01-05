港大發現安宮牛黃丸可抑制炎症分子　助延長中風黃金搶救期半小時

中風是香港第四號致命疾病殺手，每年平均逾3,000人死於中風，當中約85%是缺血性中風。香港大學醫學院一項最新研究發現，中藥安宮牛黃丸當中含有的成分，可以抑制缺血性中風後腦內產生的炎症分子，將黃金治療的4.5小時，延長半小時至5小時。相關研究結果已在科學雜誌《中國醫學》發表。



缺血性中風患者必須於病發後4.5小時內到達醫院接受溶栓治療（溶血針），否則成效會隨時間降低，增加腦出血的機會及死亡風險，但目前只有不到10%的缺血性中風患者可以受惠於有關治療。

港大醫學院中醫藥學院發現安宮牛黃丸當中的黃芩苷成分，有助抑制缺血性中風後腦內產生炎症分子，所含的六種活性化合物能清除引致炎症及血腦屏障損傷的關鍵分子。

研究人員所進行的大鼠模型實驗，是在大鼠腦缺血兩小時內，口服相當於人類服用一粒劑量的安宮牛黃丸，發現有助爭取多半小時的治療黃金期，顯著降低了大鼠於腦缺血5小時後，延遲注射溶血針對血腦屏障的破壞，減少腦水腫、神經缺損及神經元凋亡，減低腦出血風險並降低死亡率。

香港大學研究發現安宮牛黃丸助延長中風黃金搶救期半小時。（資料圖片）

研究又顯示，安宮牛黃丸可以作為溶血針的輔助療法，提升缺血性中風的療效及存活率，大大減低因延遲治療引起腦出血的副作用。領導研究的港大醫學院中醫藥學院教授沈劍剛指，有關研究正準備進入臨床測試，如證實安宮牛黃丸對缺血性中風病人可以延長黃金治療時間，將有助爭分奪秒地挽救缺血性中風患者。他提醒，安宮牛黃丸是一種含有多種成分的中藥配方，建議先諮詢中醫，勿胡亂服用。