港大創「先縮後除」肝癌療法　存活率逾九成　免疫治療約廿萬元

香港大學醫學院全球首創中期肝癌「先縮後除」三部曲治療方案，研究顯示逾5成病人經療程後可接受手術切除腫瘤，兩年內存活率高逾9成。



香港大學臨床腫瘤科臨床助理教授蔣子樑，香港大學外科臨床教授陳智仁，肝癌康復者溫應強先生。（由左至右）（余俊亮攝）

4成病人毋須手術已痊癒 存活率達9成

港大醫學院全球首創中期肝癌「先縮後除」三部曲治療方案，共33位肝癌病人參與研究，病人腫瘤直徑由5至17.5公分不等。研究結果顯示約55%病人經療程後適合接受手術切除腫瘤，其中有4位（12%）進行了手術根治，有14位（42%）病人腫瘤細胞全部壞死，只需後期定期觀察，兩年內的存活率可高逾9成，中位數則達30個月。

三部曲系統療程 6個月可見成效

治療第一部曲，病人會接受肝動脈栓塞化學療法(TACE)，以控制腫瘤及將腫瘤用碘油染色；第28日則進行5節立體定向放射治療（SBRT），殺死癌細胞並激活免疫系統；14日後每兩星期進行一次免疫治療（IO）以刺激免疫系統，識別腫瘤位置。

其中一位參與研究的病人為68歲的溫應強，他的肝中央近中肝靜脈長了一個腫瘤，在接受免疫治療時，注射了兩次免疫針藥後 ，其腫瘤已完全壞死，但注射後其大腿曾短暫不受控地活動，幸之後回復正常。

參與研究的病人溫應強，指自己注射了免疫針後，大腿曾短暫不受控地活動。（余俊亮攝）

參與研究的病人溫應強經治療三部曲後，磁力共振顯示腫瘤已完全壞死。（余俊亮攝）

港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系蔣子樑醫生指出，病人接受治療後身體不受控的反應為個別現象，而一般接受免疫治療常見副作用包括皮膚炎、肺炎、肝炎等炎症，可處方類固醇治療。

「先縮後除」綜合治療方案可供即時臨床應用，瑪麗醫院亦有提供該治療方案。惟免疫治療屬病人自費項目，費用一個月需3至4萬元，研究顯示大多病人經過6個月的療程後已見成效，毋須再做，即全期治療約需20多萬元。

適合接受相關治療方案的病人須腫瘤體積不少於5厘米，腫瘤數量少於4粒，腫瘤沒有侵犯主幹血管，無法以手術根治，沒有出現黃疸或腹水等，亦沒有任何免疫系統失調症及癌細胞沒擴散至其他器官。

港大研究團隊擬擴大計畫至中期肝癌兼肝功能較差的病人，以提高他們接受肝臟移植的機會，並推行雙免疫療法，即在免疫系統識別腫瘤的基礎上，進一步刺激免疫系統製造更多針對腫瘤的白血球。