股息市場波動　4大學投資及利息合計勁蝕39億元　港大蝕21.6億

2022年股票及債券市場波動，恆生指數屢跌至多年以來低位。本港4間大學近日發表截至2022年6月底的年報，受投資市場不穩影響，4間大學投資及利息收入由盈轉虧，合計勁蝕39億元。其中香港大學虧蝕最多，虧捐共21.6億元；城大則蝕12.1億元，對上年度盈利化為烏有。



部份大學在年報中有解釋原因。其中城大稱因投資市場波動；教大則稱虧蝕主要來自股票，並指股票市場去年大幅度調整，源於市場憂慮美國及歐洲的貨幣緊縮和加息政策，可能會造成經濟衰退及影響上市公司盈利。



4大學投資及利息均由盈轉虧

跨過2022年，本港多間大學近月公布2022年度年報，包括港大、城大、理大及教大。翻查4間大學年報的財政狀況，4間大學在投資及利息均錄得由盈轉虧，3間大學虧損金額數以億元計，整個年度4間大學合計在投資及利息方面蝕近39億元。

港大2021年得33億元盈利

根據年報，港大投資及利息方面虧蝕超過21.6僧元，2021年則錄得33億元盈利，但由政府補貼、學費及捐款等，整體收入仍錄得106.3億元。至於城大利息及淨投資回報同樣錄得12.1億虧蝕，全面收益錄得14.3億虧蝕。

理大投資及利息則錄得4.8億赤字，計及其他收入，該年度仍有約66億收入，扣減開支則仍有32億盈餘；教大亦錄得4,083.2萬投資及利息虧蝕額。

城大：投資市場異常波動 教大：股票市場大幅度調整

部份大學有在年報解釋情況，其中城大指因投資市場的異常波動，該財政年度錄得12.1億元負投資回報，由於對上財政年度的投資回報增長12.4億元，意味過去兩年的投資回報接近零增長。

教大則稱，該年度的利息及投資淨收益項目錄得約4,100萬元的虧損，虧損主要來自投資組合中的股票，而股票市場過去一年的大幅度調整，源於市場憂慮美國及歐洲的貨幣緊縮和加息政策，可能造成經濟衰退及影響上市公司盈利。

本港去年股息市場不穩。。（張浩維攝）

理大雖無提及虧蝕，但稱大學營運資金所得的投資和利息收入是理大一項重要的收入來源，能讓理大建立更穩固的財務基礎，惟投資一般面對的風險涉及利率、市場、匯率，以及信貸等方面，大學透過成立投資委員會加強對投資的管治。