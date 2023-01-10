通關｜旅遊業料農曆年假南下內地客仍較少　還望3月後陸續增加

中港周日（8日）免檢疫通關，但首日南下內地客只有約5,000人，佔入境人數約一成。旅遊促進會總幹事、港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦今早（10日）於港台節目表示，現時南下內地容人數符合預期，大約十天後便迎來農曆新年，內地人會先回鄉過年，相信屆時內地旅行團數量仍然較少，只會有個位數字，並主要涉及從廣東省來港的短途客。他又預計，大約到二月至三月後，內地團才會陸續增加。



酒店業主聯會經理陳媛妍亦指，近日查詢數字上升，房間預訂率增約一成，房價有輕微調整，但現時業界整體房間量充足，入住率約六至七成。她期望，五一黃金周會有較旅客到港。



▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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內地客多回鄉過年加上不少旅行社結業 來港旅客暫較少

崔定邦今早於港台節目《千禧年代》表示，通關令業界見到曙光，現時雖然較少內地旅客來港，但亦屬預計之內，始終內地人需辦理簽註。他又指，還有大約10日便是農曆新年，內地人大都回鄉過年，運載力亦要應付春運，而且由於內地有不少旅行社同樣已結業，所以暫時旅客都較少。

旅遊促進會總幹事崔定邦（資料圖片／梁煥敏攝）

港澳巴士路線「港澳一號」料春節復辦

崔定邦預計，農曆新年期間，只會有單位數的旅行團，主要涉及從廣東省訪港的短途團，相信2至3月後才會增加。港澳交通方面，身兼港澳巴士路線「港澳一號」副秘書長的崔定邦指，預計農曆新年可復辦。

▼1月8日 通關後東鐵列車有不少乘客拖篋北上▼



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陳媛妍於同一節目表示，通關後訂房查詢增加，預訂情況微增一成，與預期相若。她表示，相信新年前都不會有太多旅行團，內地客仍在籌備中，而且當地疫情嚴峻，不少人未能出行。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍（資料圖片／歐嘉樂攝）

酒店整體入住率約六至七成

陳媛妍又指，現時酒店仍然以本地客為主，例如長租或Staycation，海外客只佔單位數，整體入住率約六至七成，房間供應充兄，房價只有輕微調整。她期望五一黃金周會有較多旅客到港。她又稱，疫下業界人手減兩成半，希望隨着通關，行業前景好轉，會有更多人重返酒店業。

▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

