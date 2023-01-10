通關直擊｜深圳商場人氣旺　「喜茶」滿座　有食肆料生意可升一成

封關近三年，香港與內地本星期日（8日）恢復首階段通關。《香港01》記者昨日（9日）到訪以往港人過關最愛打𧄌的地方——深圳書城及大型購物商場Cocopark，可見人流如往日一樣多，已如香港一樣復常。有駐商場的食肆指，這兩天確實人氣更旺，預料兩地通關後可升約一成生意。



+ 17

Cocopark 食肆下午時間大半坐滿

疫情之前，不少港人常趁假日，到深圳吃喝玩樂，大型購物商場為首選。記者昨日到其中一間與福田口岸相近的大型購物商場 Cocopark 觀察，可見人流並沒有因為疫情嚴峻而減少，隨着香港與內地通關，亦多了港人前往。

商場內的化妝品店不見太多客人，但附近食肆於下午時間逾大半座位坐滿。曾經在香港設分店的內地網紅茶飲店「喜茶」亦滿座，人流不斷。

食肆負責人：周日顧客以港人佔多

駐商場一間食肆的負責人張小姐表示，自星期日兩地通關後，商場人流的確增加，人氣更旺，拿籌號排隊吃飯的人更多，當中以港人佔多。她預計通關之後生意會升約一成，又指今日雖是平日，但中午估計也有約400名客人，預料晚上也差不多。

駐商場一間食肆的負責人張小姐預計，通關之後生意會升約一成。（林藹怡攝）

深圳書城疫情之前沒有太大分別

至於港人熱門休憩之地深圳書城，相隔三年，依然不變。儘管是星期一，下午仍有家長帶同小朋友到此看書學習，同一商場內的補習社及畫廊依然林立，與疫情之前沒有太大分別。