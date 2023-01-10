跨境學童通關｜小學校長籲允許快測代48小時核酸　冀春假前有消息

中港周日（8日）實施免檢疫通關，港府今早（10日）澄清，所有從香港入境內地人士均須持出行前48小時內進行的核酸檢測陰性結果，包括三歲以下幼童。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，48小時核酸檢測要求對跨境學童帶來麻煩，因不少跨境學童是點對點往返，既難在香港檢測，內地檢測站亦正減少，在內地檢測也不容易，因此期望可以快測代替：「𠵱家要求係隔日撩一次，香港學界其實習慣咗做快測，相信跨境學童都無問題，希望農曆年假期前有消息，因要時間通知家長。」



疫情三年，跨境學童無法到港上課。（資料圖片）

朱偉林在電台節目透露，其學校七百多名學生中有約二百名為跨境學童，他們目前仍以全日網課上堂為主，校方期望農曆年假後他們可來港上實體課。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，48小時核酸檢測要求對跨境學童帶來麻煩，期望可以快測代替。（資料圖片/張浩維攝）

不過，根據現時要求，跨境童亦須持出行前48小時內進行的核酸檢測陰性結果，方可進入內地，朱偉林表示有一定難度：「好多都係過嚟返學，放學直接返屋企（內地），48小時核酸即係要隔日做，都係煩，小朋友無可能自己去做，內地好多檢測站又關閉，時間上有困難，仲有檢測費用。」

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朱偉林希望，有關方面容許以快測取締48小時核酸檢測，並於農曆年假期前有消息，因跨境學童除了防疫安排，亦有其他事宜須處理才可回港上課：「有啲夠年齡攞兒童身份證未攞，有啲回港證或者禁區紙過期要補領，要重新申請。」