澳門船票/港澳快綫買一送一優惠、附購票要求+優惠期

香港及澳門恢復通關，澳門旅遊局今日（10日）公布，香港居民於1月13日至3月31日期間，乘港澳穿梭巴士（港澳快綫）或搭船到澳門，可獲「買去程送回程」優惠，但去程與回程不能同日，以鼓勵港人在澳門過夜住宿。



澳門旅遊局表示，為刺激香港居民遊澳意慾，優先選擇澳門為首要旅遊目的地，旅遊局與多家提供往來港澳交通服務的營辦商合作，向香港居民推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」的買一送一優惠，回程不可與去程同日，鼓勵旅客在澳過夜住宿，增加留澳時間。

澳門船票及港澳快綫買一送一優惠期

澳門旅遊局今日(1月10日)宜佈，買一送一優惠期由1月13日至3月31日。而優惠是假日、新年都適用。

噴射飛航買一送一優惠要求

購票時要提供姓名及香港身份證尾4位數字/字母以作登記。參與優惠時，須持有效香港居民身份證，及每人只可以享用噴射飛航的優惠一次。而優惠都只適用於普通位澳門船票。

購買澳門船票時，需要同時選定購買去程日子翌日起計7日內的回程的澳門船票。如未能同時選擇回程船票，就當作放棄優惠。而所購買的船票，都不可以退款/更換及轉讓。

噴射飛航買一送一開賣日期/地點

由1月13日中午起開始接受開賣，而使用日期1月13日至3月31日可以使用。而香港市民可以在香港噴射飛航售票處 (上環信德中心3樓)發購買，而網上買票方面，噴射飛航會在之後再公佈。

金光飛航買一送一優惠要求

首程必須在香港港澳碼頭（上環）出發至澳門氹仔客運碼頭。在購買澳門船票時需要1)出示香港特別行政區居民身份證 2)購買去程船票時確認回程船票日期(去程翌日起計七（7）日內的回程船票)。每位香港居民只可以享用優惠一次。

金光飛航買一送一開賣日期/地點

由1月12日至3月30日開始開賣，而優惠期是2023年1月13日至2023年3月31日。而香港市民可以在香港港澳碼頭金光飛航售票處（香港上環信德中心三樓303B號舖）購買。

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旅遊局指出，目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，並將陸續有更多相關服務營辦商加入。

現時，香港入境澳門的人士毋須出示任何新冠病毒檢測證明，港珠澳大橋港澳口岸恢復24小時通關服務，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場已復運並推出免費泊車優惠。

旅客可向各營辦商查詢優惠詳情、條款及細則以及購票：

港澳快線查詢網站：www.tilchinalink.com/ticket.php

澳門諮詢電話：（853）2832 2198

香港諮詢電話：（852）2979 8778

噴射飛航查詢網站：www.turbojet.com.hk

澳門諮詢電話：（853）2855 5025

香港諮詢電話：（852）2859 3333

金光飛航查詢網站： www.cotaiwaterjet.com

澳門諮詢電話：（853）2885 0595

香港諮詢電話：（852）2859 1640



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