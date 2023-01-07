疫情．1.7｜港首現變種XBB.1.5輸入個案　澳門明起列新冠作風土病

本港疫情反覆，今日（7日）新增15,850宗確診，較昨日下跌近兩成，當中輸入個案大升至509宗，多72人死亡，27間院舍有個案。本港首次錄得在美國流行，近日在內地瘋傳會致失禁的XBB.1.5輸入個案。



香港與內地明日（8日）起實施免檢疫通關，首階段段海、陸、空每日限額約6萬人，當中5萬人可經陸路口岸北上。政務司司長陳國基今早（7日）表示，目前有39萬人預約過關，至今沒有一日滿額，只有個別口岸的部分時段滿額，預料名額足夠應付市民需求。由於入境內地需持48小時內有效核酸檢測陰性證明，不少檢測中心及檢測站昨再出現人龍。



▼1月5日 政府公布與內地通關安排懶人包▼



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今日疫情概要：



-增15,850宗確診，較昨日下跌近兩成。

-首次錄得新變異病毒株XBB.1.5輸入個案。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率3.21%；相比同日25,166機場入境旅客人次，確診比率則為2.02%，七日平均比率是1.36%。

-新增72名患者死亡，7日平均死亡率為0.360%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,276人。

-本地個案帶新變異病毒株增10宗，包括4宗XBB累計共173宗，BF.7多3宗共27宗，BQ1.1多3宗累計198宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率跌至1，最新為0.9988。（港大醫學院圖片）

▼1月6日 直擊落馬洲站恢復前情況▼



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政府指回程時如檢測陰性結果仍然有效，即檢測於過去48小時內進行，可用同一證明過關。（Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片)

【18:10】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日公布，明日（8日）結束抗疫過渡期後，新冠病毒感染將成為澳門的風土病。協調中心表示，居民若發熱、乏力、肌痛等症狀可進行快速檢測。感染者則應盡量留在家中休息，不參加聚集活動，不過症狀不重的感染者可以上班，健康碼亦將停止紅、黃碼功能，場所亦不應要求進入者出示澳門健康碼。

另外，藥物監督管理局表示，行政長官今日作出批示，由明日起禁止以個人自用或消費貨物名義，自攜過量的4種抗疫藥物及用品帶離澳門，止痛退熱藥上限五盒或五瓶、複方感冒藥上限五盒或五瓶、化痰止咳藥上限五盒或五瓶、新冠快速抗原檢測試劑上限五盒。

▼12月25日 澳門疫情嚴峻不少店舖關門▼



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【18:07】新冠肺炎疫情持續，本港今（7日）新增15,850宗確診，較昨日跌近兩成。由於本港自取消機場個案核酸檢測，輸入個案持續急跌，惟今日輸入個案卻反彈至509宗，佔整體個案比率3.21%，本港首次錄錄新變異病毒株XBB.1.5輸入個案，世界衛生組織早前曾公布，XBB.1.5病是至今傳染性最強的Omicron變種分支，對於XBB.1.5病毒株在美國東北部極速擴散，感到憂慮，早前內地亦瘋傳XBB.1.5可致失禁，並掀搶購紙尿片潮。

今日多72人死亡，七日平均死亡人數上升至67人，七日平均死亡率同時微升至0.360%，累計死亡人數為12,276人。

【16:44】政府今日（７日）公布，元朗區、荃灣區及油尖旺區多幢住宅，涉及瓏璽、慧景軒及栢慧豪廷等污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【15:35】本港逐步復常，港府早前取消強制使用「安心出行」流動應用程式及疫苗通行證。創新科技及工業局局長孫東今日（7日）在Facebook中表示，雖然「安心出行」現時在抗疫路上所擔當的角色正在告一段落，而支援疫苗通行證的「安心出行」電話熱線，以及設於25個港鐵站的流動支援站將於明日（8日）停止運作，不過他指市民如覺得有需要繼續使用「安心出行」內的某些功能，可在手機中保留程式。

【15:09】本港與內地明日（8日）起恢復免檢疫通關，截至今早各口岸已有39萬人預約。記者今午約3時登入系統，發現明日各口岸均仍有過關配額，但如要經港珠澳大橋口岸過關，則要等到黃昏時分。當中以文錦渡口岸反應最為冷清，即使只有5,000配額，所有日期及時段都未出現爆滿。但深圳灣口岸則年廿九（20日）已全日滿額。

【11:24】日本政府早前向香港實施一系列入境限制措施，一度禁止航班於若干機場降落。運輸及物流局局長林世雄今日（7日）表示，入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線至今接獲兩宗求助，共涉及4人，已經全數處理，沒有收到有港人因事件而滯留日本的情況。

【11:15】香港與內地明日（8日）首階段通關，每日北上名額約6萬人。商務及經濟發展局局長丘應樺今早在電台節目表示，通關對整體香港經濟發展有幫助，若通關順利，會視乎實際情況，盡快增加名額甚至取消配額，料整體商業情況會跟隨通關步伐恢復。不過他指出，通關未必為本港GDP帶來明顯增長，因為GDP受多個因素影響，還要視乎一籃子因素。

▼海關製作旅客過關小錦囊▼



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【10:50】香港與內地明天（8日）起「通關」，首階段單向北上每日名額約6萬個。政務司司長陳國基今早在電台節目表示，目前有39萬人預約過關，至今沒有一日滿額，只有個別口岸的部分時段滿額，預料名額足夠應付市民需求。他稱各口岸已進行演練，為通關做好準備，有信心明天通關運作暢順。

【09:49】本港與內地明日（8日）起實施免檢疫通關，兩地人流往來逐步恢復，但每日本地仍錄得近二萬宗確診。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（7日）在電台節目表示，兩地恢復通關是好事，上網課近三年的跨境學童終於可以參與面授課堂，但他關注近期疫情持續，入院兒童重症亦見增加，其中嘶吼症更多達每日兩至三宗，呼籲過境人士要做好個人預防措施，並要打齊疫苗以保護自己。

▼1月6日 海關在落馬洲支線口岸展開演練▼



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▼1月6日 市民在修頓外排隊輪候檢測▼



▼1月6日 九巴城巴公布往出入境口岸巴士服務安排▼



▼1月6日 復星醫藥開始為本港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗▼



▼1月5日 港府公布與內地通關細節▼

