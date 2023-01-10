AlipayHK通關首日內地澳門交易量飆近倍　即日起送$20跨境優惠券

中港兩地周日（8日）恢復通關，電子支付平台支付寶香港(Alipay Hong Kong)今（10日）公布，通關首日內地及澳門的交易筆數飆近100%，交易人數增逾七成。由即日起至2月6日，用戶可在App領取港幣10元跨境優惠禮券，在內地或澳門的商店或交通上使用。



交易人數增逾七成 AlipayHK︰數據顯示港人前往內地及澳門意欲強烈

AlipayHK公布，通關首日的內地及澳門交易筆數，較通關前一日飆升近100%，交易人數增逾七成。由去年12月26日宣布通關起至當日，用戶兩周內在內地及澳門的交易筆數，環比增長達七成，交易人數亦增近六成。AlipayHK認為，數據顯示港人前往兩地的意欲強烈，預料有助中港澳的經濟回暖。

AlipayHK指，早前已透過由螞蟻集團推出跨境支付，覆蓋內地所有城市的門店，以及澳門近九成門店及多種交通工具。AlipayHK並強調，正著力拓展三地交通的互聯互通，例如用戶可在香港乘車之餘，同時亦可嘟二維碼乘坐深圳地鐵。

分別送兩張內地及澳門10元禮券

AlipayHK推出新優惠，由即日起至2月6日，在AlipayHK主界面的「Alipay+ Rewards」，點擊左上角更換位置至「內地」或「澳門」，可分別領取港幣10元，即合共20元的跨境優惠禮券，可用於交通及線下門店。每日數量有限，先到先得。