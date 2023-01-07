通關｜AlipayHK內地付款攻略　完成高級認證跨境支付每筆上限5萬

AlipayHK在消費券計劃中僅次於八達通，獲約兩成港人選用領券。中港兩地將在1月8日通關，港人闊別內地近3年，相信對當地的生活模式已感到陌生，尤其在消費模式方面，內地盛行使用電子支付，部份商戶甚至不接受現金。目前AlipayHK及WeChat Pay HK，則成為唯二在內地通用的香港電子銀包。

不過用戶必先在App完成綁定銀行卡、銀行轉帳或身份認證，否則將不能在內地跨境支付，若完成所有認證，則可獲得最高的餘額及交易額上限。下文將介紹AlipayHK目前覆蓋的服務範疇。



AlipayHK與支付寶並不相同，前者專為港人服務，不過目前已推出跨境支付服務，覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶，包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店、酒店住宿等。惟目前AlipayHK暫未登陸內地盛行的美團外賣，亦未覆蓋內地所有酒店賓館。

至於交通方面，AlipayHK覆蓋跨境直通巴士、滴滴出行，並可打開跨境乘車碼，在大灣區包括佛山、廣州及中山乘搭巴士，以及在深圳乘坐地鐵。即離開大灣區後，將無法使用其乘車碼。

只適用內地商戶碼付款 個人碼不能轉帳

抵達內地後，用戶只要見到「支付寶」或「Alipay+」的標誌，便可使用AlipayHK付款，具體付款操作與香港相同。不過有一點須注意，AlipayHK只適用於內地的商戶碼，若掃瞄個人用戶的二維碼則屬於跨境匯款，目前內地仍有少量店舖並無申請商戶碼，因此用戶在付款前須留意標誌。

可查閱最新匯率 每次跨境支付免收手續費

用戶須注意，在主頁的應用中心點擊「AlipayHK+ Rewards」，進入頁面後在左上角切換至中國內地，便可使用其精選服務，例如在Trip.com或Klook預訂酒店或景點門票、在滴滴出行召的士、或開啟相關城市的乘車碼等。

此外，用戶毋須綁定內地銀行卡，人民幣將會自動轉換成港幣結算，以AlipayHK與合作銀行的當日牌價，在每日固定時段更新匯率，每次交易並免收手續費。用戶亦可在上述提到的「AlipayHK+ Rewards」查看即時匯率。

完成高級認證跨境支付每筆上限5萬元

AlipayHK網頁顯示，根據監管機構要求，用戶分為未認證、中級認證及高級認證。每個認證級數，將影響每日可交易的金額。若用戶未曾完成身份其中一項認證，則不能在內地跨境支付，因此建議用戶在通關前先做好準備，可二選一，或完成所有認證及綁定。

用戶只須綁定銀行卡或信用卡，則跟隨銀行帳戶存款金額及信用卡額度為準。至於若實名認證至中級，年度存入及支出上限可升至10萬元；跨境支付每筆上限為5,000元。若用戶完成自拍則可升至高級，年度及支出上限為無限；跨境支付每筆上限為5萬元。

先綁定銀行卡方便在內地付款

增值方面，用戶在主面點擊「增值」，可經數個途徑增值︰1）在7-11便利店、OK便利店、麥當勞、屈臣氏集團旗下的商戶包括百佳、豐澤等，出示二維碼以現金增值；2）或以銀行帳戶、轉數快增值。

不過須注意是，用戶在進入內地後，由於當地的商戶並不提供港幣增值服務，最快捷方式為綁定信用卡，交易時便可即時支付，毋須預先增值，但會收取一定手續費；至於綁定銀行卡，亦可在內地直接轉帳至電子銀包。

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AlipayHK覆蓋澳門近九成用戶

除了內地外，澳門近日亦與香港通關，AlipayHK亦已在當地覆蓋近九成商戶，如澳門金沙度假區、澳門永利渡假村、鉅記、咀香園等，亦包括噴射飛航購票及電召的士。用戶同樣只要在澳門見到「Alipay+」的標誌，便可使用AlipayHK付款。