日本自由行｜AlipayHK在日合作商戶逾百萬間　港幣結算免唱錢

世界各地陸續開關，港府昨日實施「0+3」入境安排，適逢日本在10月11日恢復自由行，AlipayHK今（27日）公布，與日本的合作商戶已突破100萬間，用戶在當地看到「Alipay+」或「AlipayHK」的標識，便可透過電子錢包內的港幣去付款，省卻兌換大量現金仍可在當地「大出血」，匯價亦較信用卡支付更具優惠。



此外，由即日起至10月14日，在日本向AlipayHK合作商戶單筆消費滿31日圓（約1.69港元），即可減30日圓（約1.63港元），每名客戶在推廣期內最多可減3次，即90日圓（約4.9港元）。



AlipayHK由2019年起，已不斷拓展日本合作商戶，隨著日本恢復開關，用戶毋須再提前兌換貨幣，在當地只要看到「Alipay+」或「AlipayHK」標識，其App便能以港幣作結算交易。

日圓匯價跌 用AlipayHK支付仍較信用卡更優惠

日圓匯價近期大跌，以今天傍晚匯率計算，100日圓可兌換5.46港元。AlipayHK發言人回覆查詢表示，用戶在App內可以到「匯率換算」項目輸入在日本旅遊時想購買商品的價格，便會顯示當日匯率兌換成港元的金額，再決定是否以AlipayHK支付。惟相信該匯率相比使用信用卡支持更有優惠，亦不收額外手續費。

可用港幣結算交易 合作商戶涉Lawson、伊勢丹百貨

日本與AlipayHK合作的商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，包括伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、食其家Sukiya及松屋等。交通方面，亦可支付當地的士車費。

AlipayHK在日本的合作商戶，已突破100萬間。（AlipayHK提供）

在合作商戶單筆消費滿31円減30円

AlipayHK亦指，由即日起至10月14日，在日本AlipayHK合作單筆消費滿31日圓（約1.69港元），即可減30日圓（約1.63港元），推廣期內每位用戶最多可減3次，即合共獲90日圓（約4.9港元）的折扣優惠。

此外，AlipayHK用戶在出發前，可在App內的「A+ Rewards」專區，購買或領取旅遊網站的折扣優惠券，包括Agoda、trip.com和Klook等，用戶預訂酒店或景點門票等，可享最高八折優惠。

AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩。（資料圖片／盧翊銘攝）

AlipayHK︰未來將覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地

AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩表示，早前AlipayHK已覆蓋內地所有城市的線下商戶、澳門近九成商戶及日本數十萬商戶。她透露，直至今日，AlipayHK在日本的合作商戶，已突破100萬間，相信不久將來，可覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地。