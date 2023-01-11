跳輕鐵車頂、爬天秤3男被捕　地盤業主帝國集團：已報警籲勿擅闖

「飛躍道」（Parkour）近年大行其道，有青年涉於屯門輕鐵站跳躍至正行駛的輕鐵車頂，並沿途以手機錄影拍片，另外又於除夕夜擅闖尖沙咀地盤爬天秤倒數。片段於本周日（8日）上載至Instagram，警方已就事件拘捕3名男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪。

翻查資料，相信該地盤為正進行重建的尖沙咀中間道「海員之家」舊址，並將改建為42層高酒店綜合大樓。帝國集團回覆查詢時，承建商已就擬有人擅闖事件向警方備案。發言人又指，建築期間不免涉及危險操作，為了自身及公共安全，切勿擅自進入地盤，免生意外。



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有網民於本周日在Instagram上載一條影片，片段所見，兩名青年在屯門市中心站天橋位置，跳上市中心站月台，等候一列輕鐵到站時，再跳至車頂。兩人隨後在輕鐵駛到屯門站後，即從車頂一躍而下，急速離去。

片段又拍得3人爬上天秤倒數新年，並以航拍機拍攝。（Instagram影片截圖）

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片段後半部則拍得3名青年，於相信為除夕夜晚上，擅闖一個建築工地，並爬上地盤天秤的頂端位置倒數，同時以航拍機拍片。翻查資料顯示，相信該地盤為正進行重建的尖沙咀中間道「海員之家」舊址，並將改建為42層高綜合大樓。



帝國集團回覆查詢時，確認該地盤為其集團項目，正在進行施工。承建商已就擬有人擅闖事件向警方備案。

「海員之家」重建項目位於尖沙咀中間道11號，提供約500間客房。（資料圖片/盧翊銘攝）

發言人又指，由於上址為建築地盤，建築期間不免涉及危險操作，為了自身及公共安全，切勿擅自進入地盤，免生意外。