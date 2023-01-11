通關｜高鐵車票料明日開售　網傳初時每日38.5對短途列車

撰文：黃偉倫
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停擺三年，斥資約864億元興建的廣深港高鐵料下周日（15日）通車。網上流傳文件指，首階段的班次較疏，每日或只有38.5對車，而且只有短途車，包括6對車往廣州東站、8對往廣州南、10.5對往深圳北，以及14對往福田。《香港01》綜合不同消息，均指與上述時間表與近日試車時間相近，相信通車後會採相若安排，但實際有待相關部門決定。
另外，據港鐵之前說法，會於通車前三天售票，即料明日（12日）會開售。

▼1月9日　運輸及物流局局長林世雄視察高鐵站▼

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首階段最遠到廣州

網上流傳高鐵三階段通車情況，首階段站點與之前港鐵所指相同，包括往來西九龍站至福田、深圳北、廣州南及廣州東新站點，只有短途車服務。該消息指，第一段共開38.5對車，其中西九站至廣州南站8對、廣州東站6對、深圳北10.5對、福田14對。有消息人士指，有關安排與近日試車時間表相符。

▼1月8日　深圳網民拍攝到香港高鐵「動感號」試車▼

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料第二階段仍在廣東省內

另外，網上流傳指，第二階段會加開至51對車，包括新增潮汕、汕頭、肇慶東等點。至於第三階段，會恢復原本至少的83對長短途班次，包括長沙南、北京西、上海等。不過立法會議員田北辰指，之前認知是第二階段已衝出廣東省。

至於各階段何時實施，據了解需視乎情況，兩地再研究商討。另外，文件亦指，城際直通車暫不重開。

▼1月4日　高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼

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