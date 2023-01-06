通關｜田北辰：未要求內地人來港須打針美中不足　促盡快重開高鐵

政府昨日（5日）宣布1月8日首階段通關內地，首階段每日有六萬個名額。實政圓桌立法會議員田北辰今日（6日）表示，政府公布的措施中，美中不足之處是沒有要求來港的內地人須完成接種疫苗，他認為內地人到港後可到食肆等處所，倘沒有接種疫苗則感染後或變重症：「有機會要使用公營醫療，系統可以負荷到？（政府說法）突然之間一個月變得咁犀利？」



不少人擔心通關後東鐵線將「逼爆」，立法會議員張欣宇則擔心沿線車站或較難上車，希望港鐵可在繁忙時間增加班次。



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田北辰在港台節目《千禧年代》中指，對政府公布每日設六萬個名額感滿意，亦樂見當局要求內地人來港須提供48小時核酸陰性報告，因認為不少港人亦關注疫情影響。不過他認為美中不足之處是沒有要求內地人到港須完成接種疫苗，因內地人如在港感染而出現重症，或須用本港公營醫療系統。

他又認為，另一個問題是高鐵仍未通車，直指現時已沒有紅磡直通車，如要由港直接往廣州只可乘直通巴士。他估計，疫情前約二萬人乘直通車或高鐵到廣州，需求亦不小，故促盡快重開高鐵：「唔好抹殺1000億起嚟都有作用呀嘛。」

張欣宇則形容現時配額「夠用、寬鬆」，由於內地人返回內地不須預約，認為預約系統的壓力亦大減。被問到會否擔心出現炒賣情況？他認為現時陸路每日有五萬名額，供應可滿足到需求，相信車票及船票亦不會出現炒賣情況：「船爆都可以行深圳灣、福田，有替代。」

張欣宇又建議，農曆新年配額要「加碼」，認為現時深圳灣關口仍有空間。至於通關後東鐵線會否「逼爆」？他擔心沿線車站會較難上車，而目前港鐵亦只增加非繁忙時間班次，希望港鐵可在繁忙時間亦加班次。疫情前羅湖關口人流最多，故希望當局可盡快重開羅湖站。

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