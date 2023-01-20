團年飯︱醫管局營養師賜三餸一湯健康食譜　食得輕「營」財源滾滾

明日（21日）就是年三十晚，主婦們正為炮制團年飯大費周章，醫管局營養師就為大家提供三餸一湯一甜品的健康菜式供參考。三餸包括香茅雞柳、帶子蒸豆腐、肉碎雜菜西蘭花，甜品則是紅棗桃膠小丸子，當中的飯選用了冬菇菜飯，以增加膳食纖維幫助血糖控制。



營養師建議自製糕點 食盤菜忌「撈汁送飯」

醫院管理局營養師巫紀如指，不少人過年後覆診後都發現健康情況轉差，她提醒賀年糕點都比較肥膩，同時高卡路里又高鈉，市民如想食得較為健康，可以自製糕點，例如蘿蔔糕使用較低脂低鹽的瘦叉及瑤柱等。

另外過年不少人會食盤菜，不少人更會「撈汁送飯」，巫紀如提醒盤菜汁通常高油高鈉，更會食更多飯，容易體重上升，此外盤菜的菜通常放於底部，令菜吸收不少盤菜的油份，應該適量地進食。

打邊爐亦是不少人團年飯的選擇，巫紀如提醒可自製湯底，建議用白蘿蔔、粟米、芫荽及皮蛋等為材料，而醬料方面亦可以蔥及蒜代替XO醬等。她又提醒如要進食飯後生果，應先等約兩小時讓血糖先回落再進食。

輕「營」健康團年飯食譜：

1. 八方報喜 - 蘋果粟米腰果素湯



用堅果取代傳統的肉湯或骨頭湯可以減少飽和脂肪，堅果亦含有豐富的不飽和脂肪酸，可減低壞膽固醇和甘油三脂及提升好膽固醇，有助心臟健康。

不過，由於此湯含有較高澱粉質，糖尿病或血糖高人士應避免過量飲用，建議每餐只飲一碗，如果進食湯料則要注意進食份量及作澱粉質換算。

2. 金鳳迎祥 - 香茅雞柳



一般的現成醫汁含較高納質、糖分、脂肪和加添防腐劑，進食過多會致體重增加，亦可能令血壓上升，增加腎臟的負荷和中風的風險。煮食時不妨試用天然調味料，例如香草、辣椒、蒜蓉等自製醬汁，既惹味又健康。另外雞柳含低脂肪蛋白質，是注重健康人士的一個最佳選擇。

3. 百歲平安 - 帶子蒸豆腐



選用含高鈣的豆腐有助增加骨質密度及預防骨質疏鬆，另外黃豆製品含有「大豆異黃酮」，有助降低壞膽固醇及甘油三脂（三酸甘油脂）。

帶子是低脂肪的食材，含多元不飽和脂肪「奥米加三脂肪」，是一種好脂肪，有助减低血塊形成及血管栓塞的風險，並且含鋅及碘等微量元素，有助維持正常免疫力、代謝速度及甲狀腺功能等。

4. 花開富貴 - 肉碎雜菜炒西蘭花



蔬菜含有豐富的水溶性及非水溶性纖維，有助減低壞膽固醇、增加飽肚感及促進腸道蠕動，而不同顏色的蔬菜提供不同的維他命、礦物質及抗氧化物，例如胡蘿蔔素、槲皮素、茄紅素及玉米黃素，有助保護細胞免被自由基侵襲，防止細胞和血管老化發炎，有助保持血管及心臟健康。另外，蔬菜含豐富鉀質，能改善高血壓。如有慢性腎病的人士，宜先諮詢營養師建議進食分量。

5. 財源滾滾 - 冬菇菜飯



白飯屬於高升糖指數食物，亦缺乏膳食纖維，不妨加入蔬菜和菇菌以增加纖維，減低餐後升糖幅度，幫助血糖控制。

冬菇在所有菇類中含有最多維他命D，能促進腸道吸收鈣質，強健骨骼和提升免疫力。另外菇菌是一種益生元，亦即益生菌的食物，可提供營養予腸道製造益生菌，有效促進及維持腸道健康，亦可提升免疫力。

6. 甜蜜團買 - 紅棗桃膠小丸子



桃膠含豐富膳食纖維，而紅棗帶有天然甜味，可減少添加額外糖分。不過醫院管理局營養師巫紀如提醒，食用此款甜品切勿過量，過多的糖分會導致甘油三脂（三酸甘油脂）過高，增加健康風險。