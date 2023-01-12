兔年︱黃大仙祠復辦上頭炷香　善信注意事項逐點解構

疫情襲港三年，嗇色園黃大仙祠今年大除夕（21日）夜，將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上「頭炷香」。黃大仙祠將於年三十晚（21日）通宵開放至大年初一（22日），相信不少善信都期待已久，現整合多項善信須知，讓大家成功上頭炷香，展開美滿兔年。



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1. 頭炷香善信可於晚上9時入場等候



年三十當日（21日）黃大仙祠將如常開放至下午4時半，期後再於當晚9時正開放予善信入內等候於子夜上「頭灶香」，並會通宵開放至年初一晚上9時。

2. 將實施單向參神路線及人潮管制措施



由於當晚是人流高峰期，祠內將實施單向参神路線及人潮管制措施，並不設求籤區、跪拜區及供品區。

3. 請勿攜帶大型香枝、元寳蠟燭、生油及供品



祠方呼籲善信請勿攜帶大型香枝、元寳蠟燭、生油及供品入祠。「頭炷香」公眾香爐的位置會預留正對大殿位置，以方便善信能夠正對黃大仙師寶像参拜祈福。

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4. 上頭炷香路線



善信會先在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候，當晚9時起可入祠，以單向流水式到三個敬香點（大殿、三聖堂及盂香亭）上香，善信上香後須馬上離開，不可停留。

流程即為：

1. 正門（入園）

2. 第三平台（點香區）

3. 第一平台（上香）

4. 三聖堂（上香）

5. 盂香亭（上香）

6. 正門（離開）



5. 於11:00（子時）或12:00上香善信的安排



指定於11時或12時上香的善信入園後，要先在第一平台（大殿平台）等候區分別排隊等候上香，當等候區人滿後將會停止善信入內排隊。

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