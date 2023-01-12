兔年｜黃大仙祠復辦頭炷香　年三十晚上9時開放善信入內等候

嗇色園黃大仙祠因為疫情關係過去兩年不開放予善信上頭炷香，今年三十晚將會重新開放讓善信親身到黃大仙祠上頭炷香。 黃大仙祠今年將於年三十晚（1月21至22日）通宵開放至大年初一，並於當晚9時開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」。正月初一至十五期間，黃大仙祠亦將延長開放時間。



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黃大仙祠表示，年三十（21日）日間黃大仙祠如常開放至下午4時30分，並會於當晚9時正開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」，並會通宵開放至年初一晚上9時。

由於當晚是人流高峰期，祠內將實施單向参神路線及人潮管制措施，並不設求籤區、跪拜區及供品區，同時呼籲善信請勿攜帶大型香枝、元寳蠟燭、生油及供品入祠。「頭炷香」公眾香爐的位置會預留正對大殿位置，以方便善信能夠正對黃大仙師寶像参拜祈福。

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上「頭炷香」路線及安排方面，善信當晚會先在黃大仙祠外廟宇廣場及黃大仙廣場排隊輪候。當晚9時起可進入，以單向流水式到大殿、三聖堂及盂香亭三個敬香點上香。上香後離開，不可停留。

而指定於11時或12時上香的「頭灶香善信」入園後，會在第一平台（大殿平台）等候區分別排隊等候上香。當兩個等候區人滿後，本園會停止讓善信進入第一平台。黃大仙祠當晚會以第一平台為「上頭炷香輪侯區」，第三平台為「點香區」，祠內上香位置共三處，分別為大殿、三聖堂及盂香亭。

至於未能親身到場的善信，亦可透過嗇色園網上平台 TAO-NET 觀看現場直播。嗇色園官方Facebook及Instagram專頁亦會實時直播 12:00祠內善信上頭炷香的盛況。

大殿平台求籤區重新開放

至於正月初一至十五新春期間的拜神安排，由於新春期間入祠人數眾多，祠內將繼續實施單向人潮管制措施及指定参神路線，大殿平台的求籤區會重新開放。善信先到第三平台點香，再到第一平台上香，如需求籤可於第一平台或前往三聖堂平台求籤區，求籤後沿指示到三聖堂及盂香亭参拜及上香。

正門入口處將分為「參拜大殿」及「參拜太歲元辰殿」兩條隊伍。善信於祠內參拜後，可於正門斜路折返回元辰殿，於元辰殿拜太歲後，亦可隨即往第一參神平台上香，無須先離園再進入。

黃大仙祠將於年三十晚(2023年年1月21-22 日)通宵開放至大年初一，並於當晚9時正開放予善信入內等候於子夜上「頭炷香」。（馬煒傑攝）

祠方又提醒，道家主張「道法自然」，為響應環保及莊嚴道場，祠內一律禁止攜帶元寳蠟燭、生油及大型香枝，亦請勿燃點大束香枝。建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點（大殿平台、三聖堂及盂香亭）敬奉。善信如未能親身到祠參拜，亦可利用本園網上祈福系統向黃大仙師参神祈福，祈求新一年事事順景。

初二起至整個正月屬兔、雞、馬、鼠、龍可免費拜太歲

另外，由正月初二開始至整個正月內(1月23日至3月19日），生肖凡屬兔、雞、馬、鼠、龍之善信可於正月初二開始，出示有效證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲，祈願新一年平安順遂。由於太歲元辰殿內已敬備檀香，善信無須額外帶備香枝，亦不用攜帶供品。善信祈福上表，即可獲得「大殿參神入殿證」一張、「祈福星燈」、「上表祈福福物」以及「斗姥吊飾」。