梁添刀廠鋼刀招牌拆下　接手藝術家：香港先有咁獨特招牌

深水埗梁添刀廠的大鋼刀招牌今晚(11日)進行拆卸，拆除工作於10時20分左右開始，工作人員用電鋸將吊住招牌的鋼索逐條剪斷，工程半小時內完成，並隨即運走招牌。負責人梁洪表示，招牌「歷史任務已經完成」，指政府要求要拆，「一啲都冇唔捨得。」



接招牌的藝術家吳先生指出，招牌的藝術價值是在於招牌背後的歷史，形容是「Timeless and priceless（永恒及無價）」，認為招牌代表了香港的特色，「係代表成個區嘅一個地標，而𠵱一個地標你喺全世界咁多地方，只有香港先有個咁獨特嘅招牌走到出嚟。」



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第三代負責人梁洪：歷史任務已經完成 一啲都冇唔捨得

梁添刀廠的大鋼刀招牌今晚進行拆卸，第三代負責人梁洪與家人今晚齊聚於舖內，並一同見證歷史一，他們亦一同走出馬路與招牌拍照留念。其間亦有不少街坊路過與梁洪打招呼及拍照留念。梁洪表示招牌的「歷史任務已經完成」，指政府要求要拆，「一啲都冇唔捨得。」他又表示目前未決定會否用其他方式去吸引客人。

招牌拆除工作於10時20分左右開始，工作人員乘坐雲梯升高至招牌位置，先用電鋸將下排支撐招牌的鋼索剪斷，再以吊臂吊起招牌後才將上排的支撐鋼索鋸斷，拆卸工作於10時48分鐘完成並隨即運走。

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擬今年內於荔枝角D2 Place展出

接收招牌的藝術家吳先生指招牌的藝術價值是在於招牌背後的歷史，形容是「Timeless and priceless」（永恒及無價），他認為招牌代表了香港的特色，「係代表成個區嘅一個地標，而𠵱一個地標你喺全世界咁多地方，只有香港先有個咁獨特嘅招牌走到出嚟。」

吳先生指處理招牌並不容易，長度超過七英呎，在香港亦難以尋找適當的空間作展出，目前則計劃與羅氏集團合作於荔枝角D2 Place進行展示，有望於今年之內可以重新展示給公眾，又期望日後可將招牌帶出香港，到其他國家進行展示。