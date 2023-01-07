梁添刀廠大刀1.11拆　藝術家「留刀」籌辦展覽：個招牌屬於深水埗

深水埗老字號「梁添刀廠」的「大刀」招牌屹立逾40年，成為深水埗區其中一個地標，然而這把「大刀」將要與市民告別。梁添刀廠第三代負責人梁洪證實，清拆工程將於下周三（11日）晚上十時後進行。



值得慶幸是，本地藝術家Rex已表明願意把招牌接收，「大刀」得以逃過被送往堆填區命運。Rex接受《香港01》訪問形容自己只是招牌託管人：「個招牌唔屬於我，係屬於深水埗區居民。」求學時期每日坐巴士往返學校都看到「大刀」因而結緣，「留刀」以後，他希望日後能在深水埗區舉辦藝術展覽，將「大刀」結休藝術再開放給公眾與街坊欣賞。



梁添刀廠第三代負責人梁洪證實，「大刀」招牌清拆工程將於1月11日晚上十時後進行。（資料圖片/龔思敏攝）

新加坡出生 求學時已與梁添刀廠招牌結緣

Rex在新加坡出生，因父親需不時來港工作後便定居在香港，現時是一位藝術家。問到香港已被或將拆卸招牌何其多，為何唯獨想保留梁添刀廠「大刀」，Rex想也不想便回答：「因為對梁添刀廠招牌有感情，所以想將佢保存落嚟。」他憶述在讀書時期，每天都會坐巴士回家，治途都會經過梁添刀廠的店舖，看到「大刀」招牌：「佢（招牌）係我生活中嘅一部分，變咗我有種感情，有connection係呢到。」

機緣巧合遇上刀廠第三代負責人 「大刀」招牌免送堆填區

然而，Rex之所以有機會收藏到對他來說充滿回憶的「大刀」招牌，全因一次機緣巧合。他表示在一次飯局中遇上「梁添刀廠」第三代負責人梁洪，交談中得悉店鋪招牌將被清拆，他第一時間便主動向對方表示想接收：「梁生佢好大方，冇問我任何嘢，我只係將自己嘅諗法同咗佢講，話想保存塊招牌，將佢變成我藝術創作嘅一部份。」梁老闆隨即爽快地答應了他的請求，「大刀」招牌才得以逃過被送往堆填區的命運。

招牌唔屬於我，係屬於深水埗區居民......我只係將自己嘅諗法同咗佢（梁添刀廠第三代負責人梁洪）講，話想保存塊招牌，將佢變成我藝術創作嘅一部份。 梁添刀廠大鋼刀招牌接收者Rex

計劃為梁添刀廠拍攝紀錄片 將「大刀」帶到海外展覽

Rex表示，他認為真正的藝術不應該只是放在家中收藏，而是應該展示給公眾欣賞，因它屬於香港人的集體回憶：「招牌唔屬於我，係屬於深水埗區居民。」他希望將來能在深水埗舉辦與招牌有關的藝術展覽，並開放給公眾欣賞。

此外，Rex亦計劃在招牌清拆後，為「梁添刀廠」拍攝一套紀錄片，將店舖背後經營了四十多年的故事以口述歷史的方式和以圖像一一紀錄下來。同時，他期望將來把招牌帶到海外作展覽，讓海外人士欣賞到香港獨有的本土文化和街頭特色。

拆卸舊招牌拆走香港特色：仲有香港人嘅集體回憶

Rex中學時就讀培正中學，他認為母校就像香港社會的縮影。他說，培正中學至今合共有一百三十三年歷史，校園內的設施新舊交融，但卻未能真正完全融合。

他舉例，培正中學的藝術樓內有一條非常引人注目的「旋轉圓樓梯」，第一眼看上十分典雅，極具歷史氣息，但細看之下，會發現樓梯扶手上裝有一大塊厚玻璃，破壞了原有的風貌和美感。

Rex借此比喻政府為了顧及公眾安全，決定將舊式招牌拆卸的行為：「圓樓梯本來係一個好有特色嘅地方，佢哋驚一啲嘢會出事，但反而做完呢個動作就更加出事。」Rex說：「將啲招牌拆走，拆走嘅可能仲有佢原本嘅特色同香港人嘅集體回憶。」