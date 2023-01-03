大同老餅家｜竪元朗半世紀霓虹招牌12.30已拆　熟客嘆趕不及懷緬

時代巨輪轉動，很多舊物難逃被淘汏的命運，在大同老餅家元朗總店外屹立逾半世紀的兩層高霓虹招牌，在踏入2023年前夕，上月30日已被拆卸。由於店方早前曾透露招牌或於今日（3日）拆卸，故今早有大同老餅家老顧客特意從九龍到元朗懷緬及拍照留念，可是到來後招牌已不見了，他深感可惜道：「冇特色嘅香港同其他城市冇分別。」



今早走到大同老餅家位於元朗的總店，店舖門口上方掛有的大型招牌已不復存在。店內職員表示，新招牌將不日內登場。光顧了大同餅家十多年的李先生，今日特地從九龍區前來光顧。他對於香港許多店舖的霓虹招牌被拆卸深感可惜，「始終呢啲係香港獨有嘅特色，招牌上面嘅手寫字宜家買少見少。」他又補充，「冇特色嘅香港同其他城市冇分別。」

不過，他亦提及舊式的霓虹招牌存有安全隱憂，拆卸後能保障附近居民的安全：「唔會驚跌落嚟整親人。」此外，他又補充，政府應為舊式招牌作定期維修和保養，才能在保留香港特色的同時保障到大眾的安全。

光顧了大同老餅家二十多年的顏小姐，同樣對於店舖的霓虹招牌被拆卸感到相當可惜，「平時成日行過，每次見親都覺得好靚，拆咗之後完全冇晒香港嘅特色。」