澳門船票買一送一限過夜難吸引賭客　港人舉家過大海度歲享優惠

港澳恢得通關，海路交通亦陸績回復正常。鼓勵港人在澳門過夜住宿，澳門旅遊局為香港居民提供優惠，由明日（13日）至3月31日期間乘港澳快線（旅遊巴）或搭船到澳門，若不是即日往返則可獲「買去程送回程」優惠。今日（12日）早上8時50分左右，位於信德中心的金光飛航售票處便有人排隊，有不少市民不知有此優惠，亦有市民打算在農曆新年到澳門度歲，和家人玩兩三日獲取優惠。



▼1月12日 市民在金光飛航售票處購買船票▼



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澳門旅遊局推優惠鼓勵港人赴澳過夜

澳門旅遊局日前公布，香港居民於1月13日至3月31日期間，乘港澳穿梭巴士（港澳快綫）或搭船到澳門，可獲「買去程送回程」優惠，但去程與回程不能同日，以鼓勵港人在澳門過夜住宿。

該優惠假日、新年都適用。港人購票時須持有效香港身分證，並提供姓名及香港身分證後4位數字或字母作登記，同時選定去程日子翌日起計7日內回程的澳門船票，若未選擇回程船票則視為放棄優惠。

不少市民不知優惠 知情者認為過夜增加開支

市民只要購買出發日期最早是1月13日，則今日已可購買買一送一優惠票。早上8時50分左右，金光飛航售票處有人排隊，隊伍中不少人表示不知有此項優惠推出，亦有人不知購票優惠通道已開始，其中李先生以為明日方可購票，反問：「唔係聽日先開始嘅咩？」

冼先生準備購買今日來回的船票，不打算參加優惠，計劃去澳門遊玩、賭錢，「去過夜又使多咗酒店錢，唔要喇！」排在冼先生前面的周女士亦認為，若為船票優惠而玩多幾日，反而增加遊玩賭錢花費，得不償失，不如即日往返來得更加相宜。

新年享優惠全家同遊澳門

高先生與妻子一同前來排隊，計劃買全家人大年初一去澳門的船票，初三返港，「去住吓酒店、玩吓，都會賭錢」。黃先生亦計劃新年期間獨自出遊澳門，擔心那幾日船票緊張，因此今日9時專門前來排隊購票。