通關｜旅發局下月起推全球大型宣傳　向旅客派優惠券　賞免費特飲

香港與內地1月8日起通關，高鐵香港段1月15日亦將復運。旅遊發展局表示，數據顯示，每日訪港旅客人數由「0+3」期間每日介乎2400至4500人上升至最近每日逾1萬人，除探親﹑商務或有必要出行外，自上月底取消所有入境防疫限制後，休閒旅客亦稍為上升。



旅發局總幹事程鼎一預計，通關初期客源將集中來自個別市場，如內地及東南亞，旅發局會按各個市場情況分階段加大宣傳推廣力度，下月起推出全球大型宣傳，當中包括向初期到訪旅客派發旅客消費優惠券，可於逾100間酒吧、餐廳及酒店兌換免費特式雞尾酒或飲品，或於逾130個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換禮遇。



▼ 1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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通關加防疫放寬 上月休閒旅客增

程鼎一形容，香港旅遊大門經已重新開啟，數字顯示，每日旅客人數由「0+3」期間每日介乎2400至4500 人，上升至最近每日逾1萬人，主要客源按次序是內地、菲律賓、台灣、美國和泰國。至於到訪目的，除以香港作為過夜停留中途站以及探親，自上月底取消所有入境防疫限制後，休閒旅客亦稍為上升。

首階段宣傳預算至少$1億

程鼎一指，按照最新情況，通關初期客源將集中來自個別市場，例如內地及東南亞等。，旅發局按着各個市場情況，把握最佳時機，分階段加大宣傳推廣的力度，發揮最大的宣傳效果，首階段宣傳預算至少1億元：「點解唔0+3時或通關後立即做（宣傳），係要所有限制撤銷，春節後睇到通關穩定，先做全球宣傳。」

旅發局總幹事程鼎一預計，通關初期客源將集中來自個別市場，如內地及東南亞，旅發局會按各個市場情況分階段加大宣傳推廣力度，下月起推出全球大型宣傳計劃。（資料圖片/鄧康翹攝）

旅發局下月起開始將推出全球大型宣傳，以三大策略刺激香港旅遊業復蘇，其中一個策略是「香港有禮」，向旅客消費優惠券，初期到訪的旅客獲消費優惠券，可於逾100 間酒吧、餐廳及酒店兌換免費特式雞尾酒/飲品﹐或於超過130個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商等消費及兌換禮

旅發局亦會與不同界別例如航空公司、旅行社、酒店等推出禮遇，並支持機管局送出免費機票，尤其是在海外市場的相關宣傳工作。

年廿八起推「兔躍香港」新春活動 福兔現維港

農曆新年將至，旅發局推出「兔躍香港迎新春」賀年活動，在沿海濱地點設「福兔」迎新歲。活動年廿八（1月19日）至正月十五(2月5日)一連18日於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個沿海濱地點舉行，當中中環碼頭首度變身，巨型福兔躲在樓頂跟大家打招呼迎新歲；金鐘添馬公園亦化身成奇幻花海，七彩多變的燈光點綴海濱，而新春期間，多個海上觀光項目一同推出維港遊優惠，市民乘坐天星小輪有機會與「福兔」同遊維港。