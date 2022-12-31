除夕倒數｜跨年煙火匯演火熱迎接2023　維港兩岸逾33萬人歡送2022

2023年來了！剛過去的除夕夜是疫情近三年來，防疫措施最寬鬆的一年。大批市民前往尖沙咀海旁倒數，並欣賞煙火匯演，在周六除夕夜（12月31日）約11時起，海旁已水洩不通。踏入2023年一刻，「Happy New Year」及新年快樂祝福異貫徹尖東，現場氣氛高漲。警方表示，在尖沙咀一帶有30萬多人迎接新年，港島區就有3.5萬人。



2022年除夕夜隨著防疫鬆綁，逐步走向復常，有多項跨年倒數活動迎接2023年，旅發局跨年倒數活動亦回歸維港兩岸，灣仔會展巨型倒數時鐘重現，在2022年最後半分鐘與市民一起倒數。踏入2023，歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演隨即上演，港島十幢沿岸建築的樓頂將發放煙火，將節日氣氛推向高峰。



▼ 1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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尖沙咀海旁由除夕夜晚上9時多起，已有大批市民聚集，等候倒數活動， 海旁欣賞煙火匯演的「頭排位置」早已逼爆，有市民帶同坐墊一早「霸位」，亦有不少一家大細亦前來迎接2023年。

在踏入2023年前30秒，灣仔會展變身巨型倒數時鐘，市民均紛紛倒數。踏正12時一刻，「新年快樂」等祝賀亦不絕於耳，而歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演亦隨即上演，港島10幢沿岸建築的樓頂將發放煙火，配以激光及舞動射燈效果。在尖沙咀海旁的市民不時興奮高呼，現場洋溢歡樂氣氛。

▼2022年12月31日除夕夜 尖東海旁愈夜愈熱鬧▼



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煙火匯演完結後，海旁市民亦逐漸散去。有前來欣賞的市民表示，過去兩年疫情下沒有外出慶祝，今年與一班朋友到尖沙咀倒數感受熱鬧氣氛：「完全係另一個感覺，煙火好精彩。」

▼2022年12月31日除夕夜 尖東海旁人頭湧湧▼



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「全城同步，跨年倒數!」旅發局的「香港跨年倒數」活動以維多利亞港作舞台，旅發局指，將上演一場寓文化藝術、體育、創意動畫與煙火、光影效果等不同元素於一身的多媒體匯演，展示香港源源活力，連繫全港市民和全球觀眾同步渡過一個熱鬧除夕夜。

▼旅發局於2022年除夕將舉辦香港跨年倒數▼



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▼12月24日平安夜 市民海港城外迎聖誕節▼

