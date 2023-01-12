留美女生稱遭父強姦　辯方指事主知父有婚外情　與母同陣線整爸爸

在美國留學的女學生稱3年前返港避疫時，遭六旬父親強姦一案，今（12日）在高等法院續審，事主X的母親Y繼續作供。辯方盤問時道出其案情，指X得知被告有婚外情後反應大，表明和母親站在同一陣線，聲言要對付爸爸，最終虛構遭父親強姦的指控。Y否認說法，並說：「我相信我個女。」



現年62歲的被告，被控於2020年3月18至3月31日期間，在住所強姦X。他另被控於同年4月某日，在住所強姦和非禮X。X案發時19歲。

62歲被告否認兩項強姦罪，案件在等法院審訊。（資料圖片）

辯方指Y與被告早同床異夢

辯方指，自從Y發現被告與拉丁舞女拍擋「眉來眼去」，疑被告有婚外情後，Y和被告已是同床異夢，兩人聯絡只是關於他們的子女。被告於2020年11月時，已不介意他人知道其婚外情，Y並不同意。

不忠是家事 姦女是刑事

辯方又讀出Y提出離婚的文件，當中沒有提及被告涉強姦X一事。Y回應，提出離婚是因被告不忠，「對我唔住」，但強姦X一事則是「對個女唔住」。她續指，強姦涉刑事罪行，該事最終報警，離婚則屬家事法庭的事，強調：「佢有女人、不忠。」並稱這已足夠申請離婚。

辯方隨即指，被告有婚外情是Y唯一不滿的地方，被告沒有強姦X。Y即回應說：「有.....我相信我個女。」

指X 聲言與母同一陣線

辯方之後道出其案情，是Y把被告的婚外情告知女兒X，X聽罷反應大，聲言要對付被告，又表示會和Y同一陣線。X亦表示，會指稱在上海酒店房內遭被告強姦，Y附和其提議。Y曾就在上海發生的事可否在港報案向律師查問。其後，Y便著X稱在港亦遭性侵。Y一概否認。

經師父算過才報警及呈離婚申請

辯方亦問為何Y得知性侵事件後約1個月才報警。Y稱當時律師解釋，若Y申請離婚，需被告簽收離婚呈請書，同時就性侵事件報警的話，未能確定警方會採取什麼行動，被告或因此未能簽收呈請書。而辯方則指，因Y的師父算過日子，Y才於12月11日同一天內，把事件報警和向被告派送離婚呈請書。Y均否認。

案件編號：HCCC8/2022