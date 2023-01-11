留美女生稱遭父強姦案　事主母稱聞女被姦感震驚　認與被告辦離婚

留學美國女學生聲稱返港避疫時遭六旬父強姦案續審，女事主的母親Y今（11日）在高等法院作供。她從女兒稱曾遭被告強姦時大感震驚，自覺未能保護女兒，又指女兒當時表示「好唔鍾意爸爸」，想用「麻包袋笠佢」，然後打他。Y作供時亦透露，她與被告關係良好，後來發現被告有婚外情，她亦有把事告知女兒，她並正與被告辦離婚手續。



現年62歲的被告，被控於2020年3月18至3月31日期間，在住所強姦X。他另被控於同年4月某日，在住所強姦和非禮X。X案發時19歲。

62歲被告否認曾在住所內兩度非禮其19歲女兒（資料圖片）

曾把被告涉婚外情的事告知女兒

X母今作供時透露，她和被告結婚後，兩人關係良好。惟她於2020年時發現被告有婚外情，曾把此事告知女兒X。

X母續指，女兒X對被告不禮貌，又要求更換房門的鎖，她因此於2020年11月向X了解，X稱於同年1月在上海遭被告強姦，她聽罷大感震驚。

X稱在上海時已曾遭被告性侵

她數天後再就性侵事件追問X，X稱在上海行程中，曾在酒店房間遭被告強迫發生性行為。此外，被告亦曾在住所強姦X。X亦透露，在美國時遭叔叔非禮。X並形容：「好唔鍾意爸爸」，想用「麻包袋笠佢（被告）」，然後打他，X母覺得自己未能保護女兒。

報警後與申請與被告離婚

由於她當時正考慮與被告離婚，加上聽到女兒講及事件，遂向律師詢問意見，律師回應指可就性侵事件報案。她於同年12月報警，並在同月申請離婚，但因在財產方面有爭拗，兩人至今未正式簽紙。

案件編號：HCCC8/2022