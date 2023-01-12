小學署理副校疑不滿男生掉筆　捉其手臂致瘀傷　官信非故意裁罪脫

小學署理副校長疑因不滿一名小六男生掉筆，大力捉住男生右臂令其留下瘀痕。副校長因而被控對看管兒童或少年人襲擊罪，案件今（12日）在東區法院裁決，裁判官何慧嫻指，被告在男生掉筆後出言喝止，但不獲回應，擔心男生會再掟出家課冊，才會大力捉住他嘗試制止，認為他可能並非故意襲擊男生，裁定罪名不成立，但因他有自招嫌疑，故拒絕其訟費申請。



被告高偉業（52歲），被控於2021年4月30日，在某學校身為超過16歲而對一名兒童或少年人，即男童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

被告高偉業經審訊後脫虐兒及襲擊等罪。(凌子淇攝)

辯稱擔心X掟家課冊

何官分析指，被告自辯時稱，X事發前以直尺刮隔板，他勸阻後X並未即時停手。隨後X走出座位抄家課欄，被告目睹X將原子筆掉回座位，已喝止他說：「喂！咩事？」但X沒有回應。被告擔心X有機會掟出手上的家課冊，為免危險，才會捉住X上臂以制止其行為，無法排除被告並非故意襲擊。

自招嫌疑不獲訟費

何官又稱，被告任職教師逾30年，從未收過任何投訴，亦有證人證明他的品格，基於疑點利益歸於被告的原則，裁定他罪脫。

辯方申請取回訟費，遭控方反對。何官認為，被告承認曾經捉住X，亦有加大力度，令他哭泣受驚和受傷，行為屬自招嫌疑，拒讓辯方取回訟費。

案件編號：ESCC504/2022