女照顧員稱冷待兒童屬童樂居文化　官斥砌詞狡辯　虐兒罪成囚9月

香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案中，年輕女照顧員涉嫌虐待1歲男童，包括踢他的臉及用膝蓋多番將他的頭部至牆邊軟墊等。她否認虐兒，自辯時更稱院所前輩指示要冷待孩子，以免孩子依賴。案件今（6日）在九龍城法院裁決，裁判官莫子聰直言不信院舍內存在冷待幼童的風氣，裁定女照顧員虐兒罪成。



莫官又批評被告作供時自知難解釋其劣行，仍選擇美化其行為，並砌詞狡辯，可見她缺乏反省，毫無悔意。縱她未必知道受害男童身世，也應清楚童樂居是為有家庭問題的幼童提供住宿，他們需要更多關愛。被告強行用腳踢臉及用膝蓋撞頭等，她說成是在玩，直言是「將人哋當係玩具」，斥其行為可恥，判囚9個月。



女被告劉露琪（25歲），被控一項虐兒罪，指她於2021年12月9日在旺角童樂居虐待一歲男童AJ。

女被告劉露琪被裁定一項虐兒罪成，被判囚9個月。(資料圖片)

官不信院內存在冷待兒童的文化

莫官裁決時指，前院長崔惠英在庭上稱，在任期間從未聽過職員可對幼童「粗魯啲」或「粗暴啲」。但被告自辯時卻稱，資深職員會教新員工冷待幼童，以免幼童投放過多感情，莫官認為被告說法不合情理，若然擔心幼童會對個別職員產生依賴，以致職員放假、換班時會令幼童感落寞，只要其他員工一樣全心全意關愛照顧幼童，便不會出現此情況，院所不會姑息員工體罰幼童，不相信這種文化存在。

被告應清楚不能暴力對待幼童

莫官又言，雖然被告辯稱她接受的教育、過往工作經驗，都不涉照顧3歲以下的幼童，惟她在申請職位時，理應知道其工作範圍，如她不能勝任工作，獲聘後大可請辭。況且她案發時已工作1年10個月，就算她照顧AJ歲數組別的經驗只得半年，也至少清楚不能暴力對待幼童。

斥被告一派胡言

莫官強調，照顧任何年紀的幼兒工作者都不應施暴，批評被告稱踢或拉扯幼童是可接受的，屬「一派胡言」。至於涉案行為，莫官則指從AJ反應及被告動作力度而言，都與其辯解並不相乎，故裁定她罪成。

案件編號：KCCC1887/2022