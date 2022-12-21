獸父認女兒6歲起性侵逾百次　女直言曾想切掉父親下體　押後判刑

中年父親聲稱與妻生性生活未能滿足，容易性興奮，找6歲女兒洩慾，包括要她口交及手淫，並曾在下體塗精油在女兒私處抽插。女兒11歲時向母提及，兩年後證實患上抑鬱症，始揭發她多年來被父親性侵逾百次，更想過切掉父親的陽具。裝修工被捕後向警方強調沒有插入女兒。他今(21日)在高等法院承認非禮及虐兒等15項罪名，辯方律師求情稱被告認罪因不想女兒出庭作供，明白被告所犯控罪屬最嚴重的一類，即使法庭以控罪最高刑罰的10年作起刑點亦難異議。法官把案押後至1月4日判刑。



事主X在6至11歲期間遭父性侵

現年48歲的被告，曾任裝修工，現已離婚。他承認10項非禮、1項企圖非禮、2項向16歲以兒童猥褻行為和2項虐兒罪。控罪介乎於2014至2019年間，當時X約為6至11歲。

案情指，被告和妻子Y在內地結婚，育有X和X的兄長。被告夫婦和X先後來港定居，X的兄長留在內地讀書，間中才來港。X和家人亦會間中回內地。

現年48歲的被告在高等法院承認非禮及虐兒等15罪。

X被診斷患抑鬱症後才轉介社工報警

X於2019年向母稱曾遭被告脫去褲子，X母得知後要被告搬走。X於2021年向母透露有輕生念頭，母帶X看精神科醫生，X被診斷患有抑鬱症。她向精神科醫生透露，曾遭被告性侵，個案先轉介社工，其後報警。

X稱3歲起已開始遭被告侵犯

X在錄影會面透露她在大角咀和內地住所均曾遭被告性侵，甚至指早於她3歲時，被告已曾把她的手放入被告的內褲替被告手淫，被告又曾按著X的頭迫她口交。此外，被告替X洗澡時，以陽具摸及X的屁股和腰，或趁X入睡時，舔她的私處。

陽具塗精油擦女兒私處

X又指，被告多番把陽具放在X的大腿之間抽插，但未有插入X的私處，期間曾把精油塗在他的陽具。X因此感痛楚，坦言當時想切掉被告的陽具，又指曾感到有「鐵柱」圖插入其私處。

至於兩項虐兒罪，則指被告把陽具放在X的大腿之間抽插，以得到性滿足。該些事件平均每星期便發生1、2次，合共逾100次。

警誡下強調無插入去

被告於2021年10月23日被捕，他警誡下稱：「我有除佢衫褲，我自己都有除衫褲，大家無著衫親密，但我無插入去。」被告其後在錄影會面稱，他承認多番性侵X，並解釋和Y的性生活未能得到滿足，令他容易性興奮。

X所受創傷將影響其將來

辯方替被告求情時，先引述X的創傷報告，指她有創傷後遺症，X所受的創傷頗為嚴重，或影響其將來。辯方亦呈上被告親撰的「懺悔書」，解釋他為何視女兒為洩慾工具。他不想X出庭作供，受第二次傷害，因此認罪。辯方強調，被告的悔意是真誠的。

辯方望官判刑時考慮量刑整體性

辯方承認本案案情非常嚴重，甚至是近乎最嚴重的情況，案中亦有多個加刑因素，包括X為被告親生女兒，他犯案是嚴重違反誠信；侵犯的次數多和頻密，部份事件猥褻程度非常之高。辯方指若法官以控罪的最高監禁刑期10年為量刑起點，辯方亦難以提出異議，亦望法庭考慮被告在案中未有使用暴力，以監禁9年半為量刑起點，同時考慮量刑的整體性。

案件編號：HCCC170/2022