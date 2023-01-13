高鐵訂票｜西九站續有人龍　市民網訂無票：我哋嚟呢度買多啲飛

高鐵香港段將於本月15日復運，網上售票系統12306網站、手機應用程式及西九高鐵站售票處昨日（12日）開始售票，網上已經一票難求，原來港鐵公司預留較多票數在售票站發售。《香港01》記者今日（13日）早上到站售票處視察，發現人流明顯比昨日大減。有市民表示，網上訂票卻不果，「網上飛好少，我哋自己嚟呢度買多啲飛」。



運輸及物流局林世雄表示，知道西九龍站昨天出現買票的人龍，線上購票系統在車票開售最初期亦一度較為繁忙，局方一直和港鐵緊密溝通，已作出一些改善措施。截至中午12時，年廿九（1月20日）往廣州南的餘票相對較少。



西九龍站的顯示屏有告示截至1月底各班次及車站剩餘票數情況。（張浩維攝）

記者今日10時多到西九龍高鐵站售票處視察，發現前來訂票的市民比昨日少，跨境及內地車票櫃檯有目測約50至60人，而候票處亦有標示排隊預計等候時間。至於使用自助售票機的市民則寥寥可數。現場亦設電子屏幕顯示1月15至27日的車票銷售狀況，截至今早10時為止，目前廣州南及廣州東的車票賣得最快，其中廣州南於年廿九（20日）的車票僅剩39張，廣州東則餘154張。

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高鐵站及和網上系統車票比例傳言4:1

實政圓桌立法會議員田北辰今早在電台節目估計，高鐵站及和網上系統的分配數目以高鐵站佔多，比例為4比1，「結果出到嚟網上配額好快無晒要候補」。

到西九站買票的劉小姐，徹夜嘗試在網上訂票不果，「好難先load到，然後load到你，（又）彈返出嚟，一點入去又無飛。」對於上述議員的説法，她直言「（配額比例）唔公平都無辦法，個個都係咁搶，大家焗住要來呢度排隊，」，她又指出「網上俾多啲（車票），咁就唔使嚟多轉呢度。」歐小姐亦認為配額比例2比2應該較為公平。

不過未能在網上成功訂票，但成功在自助機購得去往東莞南的孔小姐則認為，「其實好多人都唔識上網，冇辦法㗎，𠵱家有得返去已經好好，個個都三年無返過去。」

使用自助售票機的林小姐表示，已有3年未有返鄉探望父母，「冇辦法返去，都要隔離好耐時間」加上「在香港有小朋友，時間夾唔到，小朋友都要返學。」她昨日曾著家人幫忙於網上訂票，惟「佢話網上飛好少，我哋自己嚟呢度買多啲飛。」她認為今早人流較少，「今朝覺得OK啊，好少人」，自己成功預訂周日（15日）即通車首日的去往深圳北車票，又指自助售票機仍有「好多位」。

在跨境車票櫃檯訂票的何先生同樣有3年未有返鄉，他表示，此行只是希望回去「住下」，「妹妹已經走咗，啲屋冇人住，想返去住下」。他亦曾著別人幫忙在網上系統訂票，卻完全買不到，「係滿㗎......搵人幫我上網買，但係話全部都後補飛。」所幸今日能夠成功預訂年三十即下周六（21日）前往廣州南的車票，不過他指雖然「人流都唔係咁多，不過佢售票真係好慢」，差不多花上1小時才能完成預訂流程。

林世雄：全新線上買票要時間摸索和適應

運輸及物流局林世雄在Facebok表示，截至中午12時，可供購買的日期和四個終站點，仍然有餘票出售。而一些較受歡迎的日期，例如年廿九（20日）往廣州南的餘票相對較少。他又指，知道西九龍站昨天出現買票的人龍，線上購票系統在車票開售最初期亦一度較為繁忙。他又指，明白要透一個全新的方式在線上買車票，確是要一些時間摸索和適應。他將和同事一直和港鐵緊密溝通，港鐵已作出一些改善措施，包括

1. 在網站和車站現場，清楚列出每日餘票的情況

2. 在車站現場安排取票輪候，減少市民親身排隊輪候的時間

3. 增派人手在車站現場協助有需要的市民，例如進行網上購票、透過自動售票機購票或提供指示

4. 推出更多視頻和宣傳，教市民如何使用手機程式購票

5. 提供電話熱線（21200888）回答市民查詢

林世雄亦欣悉今早西九龍站的秩序和售票過程大致暢順。對於市民希望可以加開熱門站點或者車票數量，他強調，在高鐵復運後，會不斷檢視西九龍站的運作，亦會和內地各單位繼續聯繫，逐步有序增加可供發售車票的數量。

西九站商店繼續做準備

另外，根據記者現場所見，高鐵站大部份商店未有營業，其中有商店店內並無任何職員，亦有商店僅開半閘，亦有不少紙箱堆積在門口處。