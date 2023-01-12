高鐵訂票｜年三十前西九站開出門票全售罄　深圳北轉乘車票剩少量

廣深港高鐵香港段將於周日（15日）恢復營運，並新增多三個站直達至廣州東，今日（12日）中午12時開始在網上售票，下午2時開放西九龍站賣飛。



記者下午5時登入高鐵售票網12306網站查看，由香港往深圳北、廣州南及廣州東站車票，至年三十（21日）已售罄，至於由上述幾個內地高鐵站前往上海、北京、長沙等熱門城市亦只剩少量車票，轉乘至重慶、成都等城市亦已全數售罄。



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運輸及物流局局長林世雄今早在高鐵站向傳媒表示，重開高鐵後，初期會售約1萬張車票，包括南北行各5,000，毋須預約北上或南下口岸配額。網上售票於今日中午12時開始，恢復通車首天由香港西九龍站出發往深圳北、廣州南及新增的廣州東幾個熱門「大站」的車票，已在短時間內售罄，顯示成「候補」。

記者下午5時再翻查網站，發現至年三十、即1月21日的車票亦全數變成「候補」，僅年初一、二起陸續有少量車票可購買。

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由於目前仍未恢復長途線，港人若想在西九龍站坐高鐵一路北上，就要在深圳北、廣州南或廣州東幾個大站轉乘其他高鐵線前往目的地。

翻查12306網站，在深圳北、廣州南或廣州東幾個大站，1月15日起至1月21日（年三十）往上海、北京、長沙等熱門城市亦只剩少量車票，轉乘至重慶、成都等城市亦已全數售罄。