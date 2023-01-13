高鐵訂票｜田北辰拆解網上購票極速售罄原因　籲市民到高鐵站買飛

高鐵香港段將於周日（15日）復運，不過昨日（12日）網站開售車票後數小時，大部份車票已變成「候補」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（13日）表示，據其了解港鐵由於擔心網上車票會被一窩蜂搶購，亦有部份市民不熟悉網上購票，故將車票配額分為網上及在西九龍高鐵站購買。



不過他估計，兩者分配數目以高鐵站佔多，料比例為4比1，「結果出到嚟網上配額好快無晒要候補」。他指即使港鐵希望調整比例，仍須向北京中央鐵路局申請，需時數日，故他呼籲市民「未來幾日網上無新嘢出㗎啦，唯有去站（高鐵站）買票。」



▼1月12日 高鐵1月15日復運 西九站開放售票▼



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田北辰今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，昨日亦有赴西九龍高鐵站觀察售票情況，主要關注北上配額是否合理。他認為現時售票最大問題是網上購票部份日子已全部車票變成「候補」，即已售罄；不過市民到高鐵站排隊，發現原來仍可購票：「個個搲晒頭，網頁有咩用？」

估計高鐵站及網上售票比例為4:1

他指據其了解，原因是港鐵料部份市民不熟識網上購票，故將車票配額分為網上及在西九龍高鐵站購買，不過估計高鐵站及網上購票比例為4比1，故網上購票開售短時間內已售罄。

他又表示，據了解港鐵計劃按實際情況調整網上購票及高鐵站車票比例，不過要向北京中央鐵路局申請，需時數日。田呼籲市民：「未來幾日網上無新嘢出㗎啦，唯有去（高鐵）站買票。」

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片／鄭子峰攝）

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