廚師稱無錢買奶粉　以好立克穀物等餵女致其營養不良　守行為2年

廚師稱錢都花光去交租，無錢買奶粉予出生僅36周的女兒，改以好立克、阿華田及穀物等食物代替，又因無錢乘車而未帶女兒覆診，令其女營養不良，社工發現其女反應遲緩而揭發事件。廚師今(13日)在觀塘法院承認案情，准以2千元簽保守行為兩年，女嬰母親則否認疏忽照顧罪，案件押後至4月27日開審。



女被告W. H. Y.（23歲）及男被告F. S. L（33歲，廚師）被控對所看管兒童或少年虐待或忽略罪，指他們於2021年5月14日與2021年12月16日之間，在藍田某樓單位，故意忽略女嬰X，令她受到不必要的苦楚或健康損害。男被告今認案情後獲撤銷控罪，准守行為，女被告則否認控罪。

男被告稱無錢買奶粉，令女兒營養不良，准守行為2年。(資料圖片)

兩被告育有兩名子女

男被告今承認的案情指，他和女被告是未婚情侶，育有兩名兒女，包括僅出生36周的小女兒X。他們在2021年5月起，曾次帶X到聯合醫院新生嬰兒科治療，同年11月，社署社工開始跟進其家庭狀況。

社工家訪發現女嬰反應緩慢

社工作過6次家訪後，發現女嬰X反應緩慢；第7次家訪時見她仍然是反應緩慢，手腳冰冷，隨即送X到醫院治療，並診斷X有一連串健康問題，包括嚴重缺水、急性腎臟損傷，並有一定程度的營養不良，導致體重下降，須作深切治療，女嬰至2022年1月才回復穩定狀態。

男被告稱以好立阿華田代奶粉

兩被告同年12月被捕，男被告警誡下稱，因錢都用以交租，故無錢買奶粉給女兒，故在嬰兒奶粉用光後，便減少餵食奶粉，改以穀物、好立克及阿華田等代替，他承認疏忽令女兒缺水，因沒錢乘車而錯過覆診。

女被告則否認控罪，案件排期至4月27日審訊，控方將傳召3名證人。

案件編號：KTCC 2135/2022